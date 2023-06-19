獅子會少獅分區創立支援12至18歲青少年 鄧飛、梁子穎支持獅子會擴大社區青少年及學校服務

爲響應本港青年發展方向，國際獅子總會中國港澳 303 區青少獅子區會(簡稱「青少獅子區會」)於6月18日舉行「少獅分區創立典禮」，涵蓋 12-18 歲青少年加入服務回饋社會的行列，由青年獅子區會少獅區協調員暨上屆區會長蘇家俊、青少獅/青獅獅友內閣聯絡員鍾璟顥及區少獅會聯絡員詹碧珊作「少獅分區創立典禮」擔任大會聯合主席，得國際獅子總會中國港澳 303 區總監冼健岷、香港立法會議員鄧飛 MH、香港立法會議員梁子穎 MH、青少獅子區會區會長陸凱欣及一眾獅子會區職員、各界團體代表出席，一同見證「少獅分區」創立時刻。

大會聯合主席鍾璟顥：「獅子會平台可以幫到更多青少年接觸到不同專才，讓青年向上流、讓青少年參與社會。」自高中加入青年獅子會至今15年。獅子會的青少年服務及發展計劃，如「青少年人生之旅」模擬人生服務、獅子會國際青年交流、青年創科基金及比賽。少獅分區的創立，標誌著未來少獅可與我們一起推動更貼合社區需要的服務計劃，為青年人和社區帶來正面改變和進步。

總監冼健岷致詞時表示少獅分區的創立是獅子會重要里程碑，「願少獅相信自己有貢獻社會的能力。」青少年一直是獅子會著重發展的方向，少獅計劃更是獅子會對香港青少年的承諾，少獅會分了社區型與學校型。社區型的成員來自同一社區；學校型則來自同一間學校的學生。透過加強與學校合作，鼓勵年輕人儘早投入服務社會的使命，期望獅子會未來在青年義工及創科培育方面都與學校緊密合作，攜手向前。

教聯會副主席鄧飛議員致詞時表示教聯會及本人都十分支持少獅在學校拓展方面的工作，為青少年提供多元化的成長支援和生涯規劃教育服務。現代青年需具備很強的應變及組織能力以增強自身競爭力，少獅會正提供平台培訓青年自行策劃社會服務的能力，期待少獅會未來發展，讓少獅盡展才能與抱負。

梁子穎議員致詞時引用習主席的重要講話「青年要興，青年要有發展，青年要有未來」，因此「青少獅子區會」定能做到更好的成績，讓青少年能傳承，成為有擔當、有心的新一代。當中銅鑼灣少年獅子會(仁濟醫院第二中學) 更為其母校，所以非常期望在未來可與獅子會有更多聯繫、合作，傳達正能量、提升抗逆力、增強大愛精神，幫助獨特和有價值的年青人發展所長，貢獻國家社會。