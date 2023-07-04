獅子會服務三破世界紀錄　與不同機構攜手服務　讓愛傳下去

2022-23獅子會總監冼健岷定立了6大工作方向，推動112個屬會與不同機構互相協作，發揮「我們一起服務，讓愛傳下去」精神。

第一：屬會為本

透過各領導團隊於培訓、會員增長和服務提供不同支援，包括40場屬會蛻變培訓、成立8個獅子會屬會及10個少獅屬會，會員數量增長約300人，亦協助各屬會完成「5大服務 - 糖尿病、兒童癌症、環保、飢餓、視覺」等服務活動，同時在資訊科技、公關傳訊方面增加資源協助服務推動。

第二：宣揚和提升獅譽

完成三個破世界紀錄的服務活動，包括「獅躍傳繩」、「共融體育你我他」、「全城共融捐血日」。

另透過加強與政府、公共機構合作，藉此提高大眾對獅子會服務的理解，復辦「獅子論壇」及「獅子會盃」外，更成功申辦「2026東南亞獅子大會」，預計將超過3,000名海外獅子會會員到港出席。

第三：服務為本

聯動超過50間機構合作，並舉辦獅子會「2023香港十大優質社會服務計劃選舉」頒獎禮，表揚為社會貢獻的機構。

第四：傳承獅子會

推動青年獅子會即18-30歲青年的發展，包括「Leo Lions」導師計劃，助青獅會員加入成為獅子會會員。成立少獅分區，與學校合作，以培育12-18歲青少年有更長遠的個人及團體發展。

第五：獅子會會友間的交流

推動「一人一興趣小組」，鼓勵加入興趣、運動及藝術小組及委員會，讓會員在屬會外，跟其他獅友增加聯繫。

第六：與不同地區聯繫，增加合作

與中獅聯合辦的「全城共融捐血日」得到紅十字會支持，更在6月14日「世界捐血日」當天成功打破可持續發展目標世界紀錄。

將成立創科基金 與青年同行 支援初創

6月29日完成「第一屆高科院—獅子會企業創科比賽」。八支入選隊伍透過路演選出兩支優勝隊伍，各可獲得10萬港元的創業資金、獅子會創業導師支援、行業和市場領袖取經及建立人際網絡，並成為「Innov8初創培育計劃」項目。

比賽評審包括香港高等教育科技學院校長劉建德教授、獅子會第七分區主席葉偉倫獅兄、Innov8 初創培育計劃創業導師朱文輝獅兄、香港科學園公司創科培育及企業加速計劃創科企劃副總監梁家倫先生、香港數碼港創業家組高級經理林家輝先生。

兩支優勝隊伍分別是「Constance」，成員來自中藥藥劑學（榮譽）理學士課程，項目以水耕方式種植健康無污染的中草藥。「樹木真美」成員來自園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士課程，項目利用大數據、人工智能及航拍科技，將樹木風險管理數字化。