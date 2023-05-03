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2023-05-03 12:25:00

獅子服務心 中醫攜手千人義診 齊破健力士世界記錄

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不少新冠患者，特別是長者，在病癒後很多都會出現長後遺症狀，而中醫在治療這些症狀方面豐富經驗，成效顯著。故此，新界東獅子會、香港朝陽獅子會、香港博愛獅子會、香港淺水灣獅子會於4月30日聯合舉行《2023 醫千人義診服務計劃，在香港立法會議員梁熙先生、香港立法會議員陳穎欣女士、中央人民政府駐香港特别行政區聯絡公室九龍工作部劉湛雄處長東區民政事務專員陳尚文先生, JP國際獅中國港澳 303 區總監冼健岷獅兄、四位大會聯合主席新界東獅子會會長陳聰矯獅兄香港朝陽獅子會會長莫佩環獅姐香港博愛獅子會會長李柏成獅兄香港淺水灣獅子會會長吳文錦獅兄，以及活動大使森美謝雪心蘇珊的見證下，成功打破健力士世界紀錄8小時內最多人接受號脈診療，讓世界更關注中醫學之價值及貢獻。

是次中醫義診服務針對長者出現的長後遺症狀，包括咳嗽、氣促、失眠、脫髮、皮膚過敏、疲累等，以及三高人士高血壓、高血脂、高血糖進行診斷，當日由約50位註冊中醫，在柴灣香港高等教育科技學院1,000名長者進行中醫診症，活動由10時開始，在8小時內完成為1,000名長者診症，最後由健力士世界紀錄見證人宣佈，服務成功打破健力士世界紀錄，在8小時內最多人接受號脈診療。

主禮嘉賓香港立法會議員梁熙先生致辭：「疫情間中醫師幫助了非常多的市民渡過難關，事實上近年政府、保險業界選非常支持中醫發展，特別是香港擔當著將中醫藥推廣至外地的重要角色，只要香港成功試驗將中醫藥融合在本身已發展成熟的西醫系統，這套中西醫結合的模式就可揚帆出海，讓這超過千年歷史的傳統智慧幫助世上更多人，而今次活動正正能夠喚起大眾對中醫的了解，更能接受中醫診療」

大會聯合主席陳聰矯獅兄致歡迎辭時稱：「在獅子會服務多年，深明很多長者即使身體不適，亦不願意就診，情況令人擔憂。近期疫情緩和，讓我們一班獅友可以再次舉辦千人義診服務，更高興的是今次得到各中醫師的幫助，讓今次活動既可讓長者受惠，亦可以傳承中醫國粹。」

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