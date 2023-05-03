獅子服務心 中醫攜手千人義診 齊破健力士世界記錄

不少新冠患者，特別是長者，在病癒後很多都會出現長後遺症狀，而中醫在治療這些症狀方面豐富經驗，成效顯著。故此，新界東獅子會、香港朝陽獅子會、香港博愛獅子會、香港淺水灣獅子會於4月30日聯合舉行《2023 中醫千人義診服務計劃》，在香港立法會議員梁熙先生、香港立法會議員陳穎欣女士、中央人民政府駐香港特别行政區聯絡辦公室九龍工作部劉湛雄處長、東區民政事務專員陳尚文先生, JP、國際獅子總會中國港澳 303 區總監冼健岷獅兄、四位大會聯合主席新界東獅子會會長陳聰矯獅兄、香港朝陽獅子會會長莫佩環獅姐、香港博愛獅子會會長李柏成獅兄、香港淺水灣獅子會會長吳文錦獅兄，以及活動大使森美、謝雪心、蘇珊的見證下，成功打破健力士世界紀錄之8小時內最多人接受號脈診療，讓世界更關注中醫學之價值及貢獻。

是次中醫義診服務針對長者出現的長後遺症狀，包括咳嗽、氣促、失眠、脫髮、皮膚過敏、疲累等，以及三高人士（高血壓、高血脂、高血糖）進行診斷，當日由約50位註冊中醫，在柴灣香港高等教育科技學院為1,000名長者進行中醫診症，活動由10時開始，在8小時內完成為1,000名長者診症，最後由健力士世界紀錄見證人宣佈，服務成功打破健力士世界紀錄，在8小時內最多人接受號脈診療。

主禮嘉賓香港立法會議員梁熙先生致辭：「疫情間中醫師幫助了非常多的市民渡過難關，事實上近年政府、保險業界選非常支持中醫發展，特別是香港擔當著將中醫藥推廣至外地的重要角色，只要香港成功試驗將中醫藥融合在本身已發展成熟的西醫系統，這套中西醫結合的模式就可揚帆出海，讓這超過千年歷史的傳統智慧幫助世上更多人，而今次活動正正能夠喚起大眾對中醫的了解，更能接受中醫診療」

大會聯合主席陳聰矯獅兄致歡迎辭時稱：「在獅子會服務多年，深明很多長者即使身體不適，亦不願意就診，情況令人擔憂。近期疫情緩和，讓我們一班獅友可以再次舉辦千人義診服務，更高興的是今次得到各中醫師的幫助，讓今次活動既可讓長者受惠，亦可以傳承中醫國粹。」