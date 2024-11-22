獲語常會贊助 教圖舉辦「我們的家，我們的生活」故事編演 比賽

由香港教育圖書有限公司（教圖）主辦，獲語文教育及研究常務委員會（語常會）語文基金贊助的「『我們的家，我們的生活』故事編演比賽2025」現已開放報名投稿。
『我們的家，我們的生活』故事編演比賽希望鼓勵學生編寫生活故事，從「我們」出發，發掘身邊值得分享的人與事、物與景，通過文字創作及演繹，訓練學生的創作能力及溝通技巧，增加學習語文的興趣。比賽旨在推動香港語文學習， 提高學生故事創作及演繹作品的能力，提升語文水平。
「文化傳承」亦是本次比賽希望傳達的理念。家庭作爲日常最先接觸和學習的地方，不但讓學生們成長和建立正確的價值觀，更承載了許多溫馨獨特的生活故事。編演比賽將學生的故事化作文字和表演，讓學生從中體悟傳承中華傳統文化，更加珍愛自己的家、自己的生活。
為了幫助參賽學校更好準備編演比賽，報名投稿期間，教圖針對教師和學生群體將舉行分享會和線上工作坊，兩位資深前線教育工作者會分別就「戲劇教學」及「故事創作」作内容分享，引領教師更好了解利用戲劇進行語文教學的同時啓發學生故事創作及提升演繹技巧。
本次比賽以粵語或普通話形式進行，設有高小組、初中組及高中組，預計覆蓋全港超過500間小學及450間中學。比賽形式，評審準則，投稿呈交等比賽詳細信息請參考比賽官網，得獎作品亦將會透過公眾平台播放。未來，教圖冀通過組織更多生動有趣的多元化活動，攜手學界與社會各界合作，推廣語文學習，提升香港學生的語文水平。