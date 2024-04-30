率先落地房地產發展新模式「珠海範本」 華發「科技+」新一代好房子新品首發亮相

珠海現正在加快建設全省高品質發展又一重要引擎和珠江口西岸核心城市，華發堅定不移扛起責任，落實服務地方經濟社會發展的重要使命，圍繞發展新質生產力佈局產業鏈，走好高品質發展之路。 華發於2024年4月26日在珠海國際會展中心舉行華發「科技+」新一代好房子新品發佈會，旗下橫琴璽、灣璽壹號、天鑾、四季雲山、金灣府等「新一代好房子」項目驚豔亮相。華發業主、媒體代表及社會各界人士近5,000人參加了此次發佈會。這是華發在業內再度首發「科技+」新一代好房子新品，標誌著珠海市「數位化、智慧化、綠色化、產業化」新型住宅產品取得階段性成果，也標誌著備受國家和行業追捧的「好房子」和房地產新質生產力有了可落地參考的「珠海範本」。

五大領先技術標準領銜 重新定義 AI 時代好房子 國家確立「好房子」要「綠色、低碳、智慧、安全」，珠海提出建設「數位化、智慧化、綠色化、產業化」四化新型住宅產品。華發認為：科技是這個時代最大的紅利，在業內首次發佈了AI時代的好房子產品體系技術標準，重新定義真正的「好房子」。最值得關注的是五大領先性、示範性技術標準，包括環繞式、無干擾三層錯層超大露臺與科技+無人機投遞、科技+數位化智慧社區與全屋智慧家居、專享社區養老、科技+綠色低碳健康生活、科技+舒適安全反覆運算設計，以顛覆性的科技創新引領行業新一輪變革。

完整的技術標準概括為「四化十二優」，以數位化、智慧化、綠色化、產業化「四化」為經，以數位智慧社區、智慧無人機服務、專享社區養老、智慧家居、綠色低碳、質美生態規劃、科技精工建築、健康可變戶型、高定品質精裝、智慧綠色園林、優+生活配套、優質物業管理等「十二優」為緯，在戶型設計、智慧系統等數十個細分科技領域實現了創新突破。

五大新品集中亮相 落位「好房子」華發率先交卷 華發以領航者之姿出發，一舉推出「科技+新一代好房子」五大新品。華發股份珠海大區聯席總經理胡雨波對五大新品，包括橫琴璽、灣璽壹號、四季雲山、天鑾及金灣府展開了深入而又細緻的講解。華發將陸續推出主城核心大宅香山湖畔、金灣濱海CBD項目金琴灣壹號和高新核心區項目深灣璽等一批「科技+新一代好房子」。尤其城市之心、珠海灣、金灣璽項目，更是引領了好房子、四代宅的發展方向，值得期待。