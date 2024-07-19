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2024-07-19 13:00:00
日報

玩耍中學習中華文化 把文化藝術變成習慣

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進念·二十面體去年啟動了「賽馬會中華文化藝術科技劇場計劃」，舉辦一系列有關中華文化的劇場項目，讓不同年齡、不同階層人士探究如何融合現代科技 ，以認識中華傳統文化與智慧。

計劃團隊上周已於大館舉行「書法」— 中華文化教育社區工作坊。國際平面設計大師靳埭強博士、中國書法家徐沛之博士，聯同劇團聯合藝術總監胡恩威， 與教育界及公眾人士，分享以玩耍方式教授中國傳統文化與藝術，好讓學生養成學習文化藝術的習慣胡更為學界提供不同文化藝術學習主題與實踐的建議，以配合教育署即將推出的小學人文科當中的中華文化教學。

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國際平面設計大師靳埭強博士

靳埭強博士分享了中國書法與其創作的關係，亦展示了多個融匯中國書法、水墨畫和現代設計的作品，更分享了教授外孫女作畫的經歷，他強調「天真瀾漫是我師」，與其說他教孩子創作，不如說是他向孩子學習。書法家徐沛之博士則認為，選用合適工具、端正的坐姿、令手臂手腕能有效活動的執筆手法對學書法都相當重要，但要寫得出色，更在於能否讓學生養成學習書法的興趣。

*主辦單位將於81418(三至日)，將於元朗劇院舉行由靳埭強博士参與策劃及徐沛之博士 作為書法顧問的《兒童創意藝術科技營》，促請有興趣人士可從速報名。詳情可到 https://zuniseason.org.hk/programme/jccat-calligraphy/ 網頁瀏覽。

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