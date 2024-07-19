玩耍中學習中華文化 把文化藝術變成習慣

計劃團隊上周已於大館舉行「書法」— 中華文化教育社區工作坊。國際平面設計大師靳埭強博士、中國書法家徐沛之博士，聯同劇團聯合藝術總監胡恩威， 與教育界及公眾人士，分享以玩耍方式教授中國傳統文化與藝術，好讓學生養成學習文化藝術的習慣；胡更為學界提供不同文化藝術學習主題與實踐的建議，以配合教育署即將推出的小學人文科當中的中華文化教學。

靳埭強博士分享了中國書法與其創作的關係，亦展示了多個融匯中國書法、水墨畫和現代設計的作品，更分享了教授外孫女作畫的經歷，他強調「天真瀾漫是我師」，與其說他教孩子創作，不如說是他向孩子學習。書法家徐沛之博士則認為，選用合適工具、端正的坐姿、令手臂手腕能有效活動的執筆手法對學書法都相當重要，但要寫得出色，更在於能否讓學生養成學習書法的興趣。

*主辦單位將於8月14至18(三至日)，將於元朗劇院舉行由靳埭強博士参與策劃及徐沛之博士 作為書法顧問的《兒童創意藝術科技營》，促請有興趣人士可從速報名。詳情可到 https://zuniseason.org.hk/programme/jccat-calligraphy/ 網頁瀏覽。