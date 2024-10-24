珍酒李渡再度入選2024年度萬得中國上市公司「ESG最佳實踐100強」

香港 - 2024年10月24日 - 港股白酒第一股、中國醬香白酒第二股——珍酒李渡集團有限公司（「珍酒李渡」，「集團」或「公司」，股份代號：06979.HK）欣然宣佈，集團再獲中國領先的金融數據和信息服務提供商萬得（「Wind」）評選為2024年度中國上市公司「ESG最佳實踐100強」企業，評級為AA。



萬得相關數據顯示，截至10月17日，在已獲其ESG評級的7,938家上市公司中，僅141家贏得「AA級及以上」評級。珍酒李渡在白酒和葡萄酒行業內排名第一，在「日常消費」板塊內的綜合得分亦為第一。這是珍酒李渡連續第二年成為唯一上榜之白酒企業，充分肯定了公司在環境、社會及公司治理方面的不懈努力和卓越成就。公司為行業在ESG領域的多元發展提供了創新案例和寶貴經驗，樹立了良好的行業典範形象。



珍酒李渡一直高度重視ESG管理與實踐。公司制定了全面的ESG管治框架和行動計劃，包括節能減排、綠色包裝、質量安全、員工關懷、鄉村振興、社會公益、理性飲酒倡導等多個領域，設定了4大戰略目標和300余項ESG實施方案，逐步奠定其在白酒行業ESG創新實踐領域的領導地位。



環境方面，珍酒李渡將水資源管理、氣候變化風險管理、循環包裝等納入重要議題，於日常生產運營過程中切實施行，同時提升廠內綠電使用比例和可持續包裝材料使用率，貴州珍酒因此獲評「國家綠色工廠」稱號。社會方面，珍酒李渡持續在產區覆蓋的貴州、湖南、江西、河南四省鼓勵種植高粱、小麥等農作物，促進10余萬個農村家庭增收；同時強化女性權益和勞工勞務保障，捐資助學、援助災區，積極履行社會責任。



珍酒李渡集團執行董事及國際營運總監吳光曙先生表示：「能夠連續兩年入選萬得中國上市公司ESG最佳實踐100強，充分彰顯並肯定了集團在可持續營商道路上的探索和努力。我們將繼續秉持以環保、社會和企業管治為三大支點的ESG營商理念，進一步優化管理體系，深化實踐，為行業樹立更高的ESG標桿。」



