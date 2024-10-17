珍酒李渡喜迎香港減稅新政 看好高端白酒貿易前景

香港 - 2024年10月17日 - 行政長官李家超今日發表《施政報告》，宣佈降低烈酒稅：進口價為港幣200元以上之烈酒，其200元以上部分稅率由100%減至10%，200元及以下部分，及原進口價200元港幣或以下之烈酒，稅率則維持不變。對此減稅新政，珍酒李渡集團有限公司（「珍酒李渡」，「集團」或「公司」，股份代號：06979.HK）表示高度讚賞。這不僅為整個香港烈酒及白酒進口產業帶來利好，同時有望激活本地餐飲、旅遊等高增值行業，推動本港經濟發展，更能令廣大市民受惠。



行政長官李家超表示調整烈酒稅為「鞏固提升」國際貿易中心下的措施，通過促進烈酒貿易，帶動物流和倉儲、旅遊和高端餐飲消費等高增值產業發展，參考2008年本港取消紅酒稅帶動紅酒貿易的成功經驗，遂調整烈酒稅。有數據統計，比對2008年及2023年的相關數據，紅酒進口及轉口價值上升375%；2009年，本港增加350間紅酒貿易相關公司，新增1000個就業職位，以免稅兩年計算，業界收入增加 35%。葡萄酒進口量亦持續穩健增長，根據政府統計處公布的數字，從事進口酒精飲料作批發用途的公司數目由2008年的310家增加至2023年的800家。與此同時，銷售酒精飲料門店數目也由2008年的140家增加至2023年的520家。香港位列世界第三大紅酒拍賣中心。



珍酒李渡集團執行董事及國際營運總監吳光曙先生表示：「此次香港政府決定降低200元以上烈酒的進口稅率至10%，無疑是對業界，尤其是高端白酒品牌的國際貿易及本地消費市場的重大利好消息。作為以香港為根据地的最大白酒上市企業，我們早着先機，以香港為融資平台之餘，更以香港為面向世界的發展平台。集團旗下多款優質產品均能受惠相關政策。」他進一步分析道：「一方面，我們會將減稅讓出的相關優惠轉移給消費者，讓喜愛及想要嘗試珍酒的消費者能以更高性價比品嚐到更多優質產品，從而進一步擴大品牌影響力，提升資本市場對集團的估值。另一方面，香港作為國際金融中心和重要的旅遊目的地，其酒類拍賣、高端餐飲、酒店等行業蓬勃發展，對優質白酒有著強勁需求。減稅政策無疑將推動整個產業鏈的進一步發展，從而惠及廣大市民。」



香港無疑是中國白酒出海的踏板，其關稅政策的調整直接牽動中國白酒的出口競爭力。珍酒李渡相信，此次烈酒稅的削減必將為本港乃至全國白酒市場注入新的活力，促進白酒出海競爭，助力香港進一步鞏固其在全球白酒貿易中的戰略地位。與此同時，眾多優秀白酒品牌能夠借助香港這一國際化平台，輻射整個東南亞乃至全球市場，共同推動中國白酒文化走向世界，全面鞏固中國白酒的國際認知度和影響力。

