珍酒李渡斬獲香港管理專業協會2024年度「最佳年報獎」雙料殊榮

香港 - 2024年11月6日 - 港股白酒第一股——珍酒李渡集團有限公司（「珍酒李渡」，「集團」或「公司」，股份代號：06979.HK）欣然宣佈，集團榮獲由香港管理專業協會（HKMA，The Hong Kong Management Association）頒發的 2024 年度「最佳年報獎」之「優秀首年上市公司年報獎」和「工商企業類最佳新參賽年報獎」兩項殊榮。此乃珍酒李渡首次參加HKMA最佳年報大賽，取得這一驕人成績，充分展現了集團在資訊披露透明度及企業綜合管治方面的卓越實力。



珍酒李渡集團執行董事及國際營運總監吳光曙先生（中）及「最佳年報比賽」評審團主席吳勇為先生（右一）。

香港管理專業協會是香港最具公信力的管理專業組織之一，自1973年起每年均會舉辦「最佳年報獎」評選活動，目的是嘉許內容詳實、淺白易讀及設計美觀的上市公司及非牟利團體的年報。評審標準包括：遵守國際會計標準，符合香港交易所頒布的監理規則及香港公司條例，環境、社會及管治資料披露度、整體設計、可讀性及簡潔程度、業績總結及啟示、管理討論及分析、發展前景、可持續發展性和年報的及時性。此獎項旨在鼓勵出版及時、準確、內容詳實和編排精心的年報，供股東、利益相關者、僱員及其他可能對有關機構業績及營業活動等有興趣的人士閱讀，並表彰和嘉許在編製年報方面有傑出表現的企業機構。



珍酒李渡年報內容全面、信息披露詳實，突出了企業在商業經營、資本運營和企業管治等方面的卓越績效，彰顯出集團高度重視資訊披露及與相關持份者真誠溝通的營商理念。同時，年報設計簡潔大方，充分運用圖表及多媒體元素，讓投資者更易於閱讀，便於理解公司業務、發展策略及未來前景，贏得了評審團的高度肯定。



珍酒李渡集團執行董事及國際營運總監吳光曙先生表示：「我們很榮幸能夠在首次參加HKMA『最佳年報獎』的評選中取得如此亮麗的成績。這不僅充分肯定了珍酒李渡在企業管治、信息披露等方面的不懈努力，更彰顯了我們對維護股東權益和提升公司透明度的堅定決心。感謝一眾同事夥伴的共同奮鬥和貢獻，我們將以此次獲獎為新的起點，繼續秉持卓越的企業管治理念，持續優化年報內容和呈現形式，不斷提升公司透明度和信息披露度，進一步鞏固市場領先地位，為股東創造更豐厚的投資回報。」

