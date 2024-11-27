珍酒李渡榮獲首屆「大灣區上市公司ESG100綠色發展大獎 - 突出價值獎」

香港 - 2024年11月27日 - 港股白酒第一股——珍酒李渡集團有限公司（「珍酒李渡」，「集團」或「公司」，股份代號：06979.HK）欣然宣佈，榮獲首屆「大灣區上市公司ESG100綠色發展大獎 - 突出價值獎」，集團在ESG領域的卓越表現再獲業界權威認可。「大灣區上市公司ESG100綠色發展大獎 - 突出價值獎」主要表彰在ESG領域具有領袖性意義的標杆企業，尊崇以可持續發展為核心追求的商業模式和企業文化，在業務拓展與永續營商之間取得良好平衡，為行業及社會做出卓越貢獻。



由粵港澳大灣區上市公司聯合會主辦，香港大公文匯財經公關集團、民主建港協進聯盟（民建聯）等協辦的首屆「粵港澳大灣區上市公司高峰論壇」11月25日亦在香港圓滿召開，香港特別行政區財政司司長陳茂波先生出席本次高峰論壇並致辭。論壇以「立足香港、聯通灣區、走向世界」為主題，邀請來自上市公司、擬上市公司、政府部門、金融機構的300多位代表齊聚一堂，共襄盛舉。繼論壇之後舉辦的首屆「大灣區上市公司ESG100綠色發展大獎」頒獎典禮，旨在樹立行業標杆，激勵更多企業主動擁抱ESG發展理念。



珍酒李渡執行董事及國際事務總監吳光曙先生表示:「能夠獲此殊榮，是對珍酒李渡將可持續發展理念深植於企業經營核心戰略的高度肯定。集團深知ESG策略在企業乃至國家可持續發展中的重要地位，堅持將ESG理念融入到企業經營的方方面面，我們積極響應國家『碳達峰、碳中和』的雙碳目標，持續優化生產工藝，減少碳排放；同時大力發展循環經濟，推動白酒產業的綠色轉型。在社會責任方面，我們聚焦地區扶貧、教育捐助、員工關懷等領域，通過實際行動回饋社會。未來，集團將繼續深度融入大灣區建設，積極參與粵港澳協同發展。以更高的ESG標準完善企業管治，鼓勵並帶動更多上下游企業加入ESG實踐行列，共同推動大灣區乃至全國經濟社會的可持續發展。」



《2024年度ESG行動報告》顯示，全球 ESG 監管力度顯著加強，在國家政策和社會各界的共同推動下，中國企業ESG發展進入「加速度」。此次高峰論壇的成功舉辦，必將為大灣區乃至全國企業的ESG事業注入新的動力，為中國特色ESG體系建設提供新的借鑒。



