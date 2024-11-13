珍酒李渡集團榮獲香港股票分析師協會授予「上市公司年度大獎」

香港 - 2024年11月13日 - 港股白酒第一股——珍酒李渡集團有限公司（「珍酒李渡」，「集團」或「公司」，股份代號：06979.HK）欣然宣佈，集團榮獲香港股票分析師協會23週年誌慶 暨 上市公司年度大獎2024組委會授予最高榮譽之——上市公司年度大獎。頒獎典禮獲一眾香港政商業界菁英支持，包括中聯辦、香港特別行政區財政部、香港特別行政區選舉委員會（金融服務界）、香港立法會、香港交易所、香港證券學會、香港中資基金業協會及香港中國金融協會等。該獎項是對珍酒李渡自2023年上市以來，在業務運營、財務表現和資本市場影響力等各方面之綜合表現的全面肯定，彰顯了集團行業領軍企業的卓越地位。



作為港股唯一的白酒企業，珍酒李渡集團的成功上市豐富了香港資本市場的投資標的，為海內外投資者提供了進一步分散風險、捕捉行業增長機會的多元化選擇。首年業績表現亮眼，也充分印證了其作為中國白酒龍頭企業的雄厚實力。珍酒李渡憑藉多年積累的品牌影響力和渠道優勢，在產品創新和市場拓展方面表現出色，市場份額持續提升。自上市以來，集團在資本市場上的影響力日益增強，備受投資者青睐。此次榮獲香港股票分析師協會頒發上市公司年度大獎，無疑進一步鞏固了其行業領導地位及品牌影響力。



此外，珍酒李渡高度重視大灣區這一國家戰略規劃，積極拓展粵港澳市場。這不僅有助於進一步奠定其在大灣區的市場地位，也突顯了公司對區域經濟發展的貢獻和承諾。對於關注大灣區投資機會的投資者而言，珍酒李渡無疑亦是一只值得關注的優質標的。



珍酒李渡執行董事及國際事務總監吳光曙先生表示：「能夠獲得香港股票分析師協會這權威機構授予集團『上市公司年度大獎』，我們感到無比自豪。這不僅是對珍酒李渡過去一年多來在資產增值、財務實力和品牌建設方面的認可與肯定，更彰顯了我們作為行業標杆企業的領導地位。我們將以此為新的起點，進一步夯實在香港和大灣區的市場份額，以更優質的產品和更卓越的服務，引領中國白酒衝出海外走向國際，為廣大投資者創造更多價值，為香港和大灣區經濟繁榮作出持續貢獻。」



自2023年上市以來，珍酒李渡集團通過持續優化產品線、加強品牌推廣和開拓海外市場等舉措，業績實現穩健增長，市場地位不斷鞏固。此次榮獲「上市公司年度大獎」，無疑將進一步提升其業界影響力，也必將為其未來的高質量發展注入強大動力。展望未來，珍酒李渡將繼續秉持創新驅動、放眼國際的發展策略，以優質產品和卓越服務回饋消費者，為股東創造更豐厚的回報。



