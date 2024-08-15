現代催眠治療 一種專業的心理療癒方式

去年，立法會通過了一項名為「改善市民精神及心理健康，推動香港輔導專業發展」的無法律約束力議員議案。當時不少立法會議員認為香港缺乏專業的輔導服務和架構，要求政府推動行業的發展。說的也是，撫心自問，當很多市民發現出現心理或情緒問題時，想到的只有精神科醫生和社工，別無其他解決問題的途徑。 重新認識催眠治療 其實，大家的選擇真的那麽有限嗎？那倒不見得，專業的催眠治療可以是一個很好的選擇，但知道的人卻又似乎不多。首先，很多人可能對催眠治療存在誤解。但實際上催眠治療並不是「子不語怪、力、亂、神」的神怪東西，而是一種能讓人通過高度集中和專注的狀態，從而清楚了解自己內心的真正需要和焦點，然後嘗試解決正面對著問題的治療方法，是心理輔導的一種模式。

歸根究底，催眠治療不神化也不詭秘。更重要的是，催眠治療絕不「另類」。有些人心裏對催眠治療的理解，是停留在比較注重儀式感的古典催眠那裏。但古典歸古典，現代的催眠治療著重的並不是儀式，而是藉著讓接受治療的人完全投入而發現自己内心的盲點，從而得以舒緩他的情緒，繼而解開他的心結。在很多情況下，出現精神問題是因為一個人的情緒被拉扯。有效的催眠可以讓他心思穩定下來，集中精神。只有專注才能理解和解決問題，所以催眠治療不是迫使那人接受甚麽東西，而是誘導他徹底理解自己，然後用自己的話來說服自己。

走向專業來服務更多市民 就算催眠治療擁有能夠幫助市民解決情緒困擾的本質，也必須受到某些客觀規範的約束，才能更容易被大衆接受。在香港催眠輔導中心創辦人林雲峰看來，香港的催眠治療必須先建立起合理的門檻。用林雲峰自己的話說，病著的人自己要學醫，那絕對不是甚麽理想的狀況，所以林雲峰會為每一位想進入香港催眠輔導中心學習催眠治療的學員進行面試。面試的學員必須擁有中六或以上學歷、情緒狀況良好和認真的態度，同時在考慮學員的學習動機後才會錄取，絕不濫收。

與此同時，林雲峰認為政府也有責任多在推動市民精神健康方面投入資源，讓大家知道當下本港的心理輔導情況是怎麽樣的，如果他們需要治療，可以有哪些選擇。政府如果多辦相關的活動，自然可以提升市民在這方面的認知。 衝出香港 在林雲峰眼中，讓行業更專業化的確可提升催眠治療師及行業形象。林雲峰旗下的香港催眠輔導中心將於明年一月舉辦一個大型會議，並將在會議中宣佈一套關於催眠治療師倫理守則，供催眠治療從業人員使用，以提升專業形象。另外，林雲峰也已經為「衝出香港」做好打算，將在不久的將來在馬來西亞和新加坡開設辦事處，希望把催眠治療的專業服務推廣到整個亞洲。

催眠治療不打算「孤軍作戰」，也不會取代其他傳統的情緒病輔導模式。催眠治療的最佳角色是跟心理輔導的其他治療模式互相配合，從而產生協同作用，在「情緒之後、用藥之前」為病人提供及早介入的機會。這麽做不但能避免患者病情惡化，也能有效舒緩對醫療系統的壓力。