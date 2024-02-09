New Nordic是瑞典上市公司，在保健品領域有33年的歷史，旗下產品很多都屢獲殊榮。其中生髮片和膠原蛋白片都獲得「2019亞洲食療品牌大獎」，生髮片經法國BIO-EC實驗室驗證，可以減少掉髮，讓頭髮更美麗。膠原蛋白片在14天減少細紋，28天提升潤澤度，56天皮膚回彈。不含藥性，無副作用。這兩個產品在瑞典生產。紐諾迪克官網 www.newnordic.hk上購買，全港免運費。生髮片和膠原蛋白片現有情人節75折優惠，每盒售價$193！
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日報
瑞典生髮片和膠原蛋白片75折更免運費
New Nordic是瑞典上市公司，在保健品領域有33年的歷史，旗下產品很多都屢獲殊榮。其中生髮片和膠原蛋白片都獲得「2019亞洲食療品牌大獎」，生髮片經法國BIO-EC實驗室驗證，可以減少掉髮，讓頭髮更美麗。膠原蛋白片在14天減少細紋，28天提升潤澤度，56天皮膚回彈。不含藥性，無副作用。這兩個產品在瑞典生產。紐諾迪克官網 www.newnordic.hk上購買，全港免運費。生髮片和膠原蛋白片現有情人節75折優惠，每盒售價$193！