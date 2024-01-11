環保概念大逆轉 無痛皮草可降解碳排放低 生產過程人道受監管 資訊透明可追蹤

這些年頭，一般大眾對皮草都抱有不同的看法。毛皮是人類最早用來做衣服的材料之一，幾千年後的今天仍然是備受時裝設計師廣泛使用的原材料之一。世界各地約70%的時裝展可找到皮草的蹤影。喜愛皮草，因為其超級保暖和耐用，毛皮在寒冷的地區很受歡迎，如北歐、俄羅斯、日本、加拿大。毛皮發展至今，全賴時裝設計師的創意，以及縫製師革新的剪裁技術，令皮草顯得更輕盈，更時尚，且配搭變化多端。在溫暖如亞熱帶地區，皮草也可盡情發揮其魅力。

快速降解碳排放低 可升級改造再生 香港毛皮業協會榮譽會長王博文指，皮草不止是高貴、美麗、實在而永恆的衣服，皮草是可持續發展的原材料，任何時候都能改造再生，亦是冬天成衣裡面碳排放量最低的物料。數十年前人們開始留意到環保的重要性，當時塑膠產品以環保耐用的姿態興起，來避免過度砍伐樹木，但隨著時日過去，大眾對環保的知識更完整，概念亦與當年有所不同，一方面明白塑膠對環境的禍害而減少使用，而另一方面在時裝界，快速時尚的普及卻導致全球每年近9200噸紡織品被棄置，當中不少服裝由石油副產品化學纖維所製成，需時500年才能被降解，相比只須約6個月時間就能於泥土中被生物降解的純天然動物纖維，化纖明顯會為長遠環境帶來更大負擔和隱憂。他又指，現今科技可以確實度量何謂環保，化纖的生產過程產生大量碳排放污染環境，對動物和生態帶來影響，若以一件皮草可穿十年來計算，化纖衣物和皮草衣物的碳排放可相差近60倍之多，而皮草作為一種可被改造和重新設計的耐用天然產品，耐用程度高，一件皮草業內標準最少可穿十年，甚至世代相傳成為古著，款式不合時宜更可升級改造成新款，因此幾乎是冬天保暖衣服中最環保的物料。

生產過程人道受監管 資訊透明可追蹤 對於部分人相當關注皮草的生產過程，王表示，毛皮業的生產和動物飼養過程均受大量國際法規和不同國家的動物法監管，再加上與遵守行業約章以及國際毛皮協會於2019年起推行的「天然可持續皮草標誌」（FURMARK）認證制度，套用了最新的區塊鏈（Blockchain）技術記錄產品供應鏈，消費者可追縱並確認全個生產過程，包括原材料來源地、農場、加工廠、處理廠，和被送到哪一間製衣廠生產為成衣等資訊，確保整個生產過程人道和合法，以不會為動物帶來痛苦為原則，而動物在養殖農場內亦須得到良好對待和符合動物福祉。