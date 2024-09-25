環境、社會及企業管治成就大獎2023/2024頒獎禮圓滿舉行

推動社會可持續轉變 表彰可持續實踐傑出領航者

榮譽機構大獎

婦女基金會

得獎者

榮譽ESG卓越之星大獎

克里斯蒂娜 · 迪恩博士

Redress & The R Collective

得獎者

傑出持續派息獎

嘉里物流聯網有限公司

得獎者

信和置業有限公司

得獎者

有利集團有限公司

得獎者

環境、社會、企業管治基準大獎

恒基兆業地產有限公司

鑽石獎

嘉里建設有限公司

鑽石獎

信和置業有限公司

鑽石獎

中國銀行（香港）有限公司

銀獎

嘉里物流聯網有限公司

銀獎

創科實業有限公司

銀獎

環境、社會、企業管治基準大獎

傑出環境責任表現

信和置業有限公司

得獎者

傑出社會責任表現

嘉里建設有限公司

得獎者

傑出企業管治表現

信和置業有限公司

得獎者

傑出環境、社會、企業管治大獎 (上市公司)

恒基兆業地產有限公司

鑽石獎

粵豐環保電力有限公司

白金獎

中國海外宏洋集團有限公司

白金獎

貝殼控股有限公司

白金獎

譚仔國際有限公司

白金獎

北京同仁堂國藥有限公司

金獎

遠東發展有限公司

金獎

北亞策略控股有限公司

金獎

齊魯高速公路股份有限公司

金獎

有利集團有限公司

金獎

傑出環境、社會、企業管治大獎 (非上市公司)

華懋集團

鑽石獎

周大福人壽保險有限公司

金獎

皇冠爐具（集團）有限公司

金獎

傑出環境、社會、企業管治大獎 （非牟利機構）

香港中華基督教青年會

白金獎

香港海洋公園

白金獎

港灣學校

白金獎

傑出環境、社會、企業管治產品與服務大獎

永明資產管理（香港）有限公司

優異獎

基金經理標準 - 傑出環境、社會、企業管治公司大獎

粵豐環保電力有限公司

傑出獎

恒基兆業地產有限公司

傑出獎

信和置業有限公司

傑出獎

最佳可持續願景大獎

華懋集團

傑出獎

信和置業有限公司

傑出獎

遠東發展有限公司

優異獎

環境、社會、企業管治學習與發展大獎

信和置業有限公司

傑出獎

環境、社會、企業管治創新項目大獎

信和置業有限公司

傑出獎

恒基兆業地產有限公司

優異獎

環境、社會、企業管治精英大獎

韋瑞民先生

美麗華集團

優異獎



香港 - 2024年9月25日 - 由主辦，協辦的於香港JW萬豪酒店成功舉辦頒獎典禮暨午宴。今年的大獎仍由ESG數據合作夥伴恒生指數有限公司（Hang Seng Indexes Limited）支持，透過九個獎項類別表彰了25個企業、機構與個人在推動永續發展、履行社會責任及優良的企業治理方面作出的卓越貢獻。今年，已成功舉辦第四屆，成爲了行業權威獎項，並吸引了來自各行各業的企業和機構積極參與，其中包括上市公司、非上市公司及非政府/非牟利組織。今年大獎的主題為，強調創新策略在應對當前全球挑戰中的重要角色。透過表彰企業與個人的努力，大獎旨在激勵企業和社區共同努力，創建更加綠色可持續的未來。近年來，領導者越來越重視評估問題對財務業績、聲譽、風險承擔和企業價值的影響。大獎鼓勵並表彰得獎者，他們以好奇心、創新思維和敏銳的戰略眼光，兼顧不同持份者的視角，來應對環境和社會風險管理。在歡迎致辭中表示：作為亞洲先進的金融中心，香港處於將投資引向中國、亞洲乃至全球經濟綠色轉型的有利位置。香港特別行政區政府致力與所有合作伙伴及持份者緊密合作，推動經濟的綠色轉型並應對全球氣候變化的挑戰。同時，我們將繼續鞏固香港作為國際綠色可持續金融中心的地位。表示：今年，我們處於全球ESG格局變化的關鍵時刻。今年環境、社會及企業管治成就大獎的焦點和主題推動正面變革：可持續實踐和負責任風險管理的創新展現了那些將可持續實踐作為正向轉變催化劑的機構和專業人士的精神。今天我們在這裏慶祝的不僅是個人或企業的里程碑，更是對可持續發展的共同旅程的重要貢獻。擔任則提到：企業正專注與各类社會與環境問題对組織表現的影響。在香港，企業正在利用先進的科學技術來支持ESG創新，因此能解決環境和社會挑戰的組織將會更具備靈活應對的能力。今年大獎的主題「推動正向轉變」正彰顯了各行業在可持續發展方面的重要工作。」本屆大獎很榮幸頒發兩個榮譽大獎，榮譽機構大獎得主為香港婦女基金會，而ESG卓越之星大獎得主為克里斯蒂娜· 迪恩博士(Dr. Christina Dean)。香港婦女基金會透過Mentoring Programme for Women Leaders」等項目與倡議，已幫助超過1,500名女性和女孩，賦予她們在多樣性、公平性和包容性方面的領導技能。而克里斯蒂娜 · 迪恩博士則是非政府組織Redress & The R Collective的創辦人，過去17年來，她是可持續時尚領域的領航者，率先倡導綠色、低影響的生活方式並推廣時尚行業的循環經濟。這些領袖共同推動正面變革，透過創新的可持續實踐和負責任的風險管理，激勵社區應對社會和環境挑戰，以實現更平等的未來。環境社會及企業管治基準學會致力於以創新方式推動企業及持份者在ESG方面的承諾。此項年度大獎旨在為來自各行各業的領袖和專業人士提供平台，透過經驗和實踐的交流，成為優秀先進的永續實踐者。IESGB期待在下一屆大獎中有更多企業積極參與，並將與企業和非政府組織合作，在社區中推廣環境社會及企業管治理念。