環島中港通全新站點 東涌直通巴享75折！

一到假期大家必定北上到深圳吃喝玩樂。有見及此，環島中港通推出全新開站點，於東涌纜車站正式成立東涌纜車站（東薈城）乘坐直通巴士，非常方便該區市民。

現時東涌深圳灣口岸票價為45元 （75折，原價為60元，車程只需約30分鐘），其他往大灣區票價亦可享約9折優惠，站點包括深圳、廣州、開平、台山、三水、佛山、江門、番禺、順德、新會、花都、中山、西樵南莊、樂從、高明、珠海、澳門等等。

優惠詳細資料：

櫃台地址及上車點：香港大嶼山東涌達東路11號昂坪360東涌纜車站旅遊車停泊區 (東涌市中心巴士總站對面，近港鐵東涌站B出口) 優惠：東涌 à 深圳灣口岸票價只需HK$45 (原價HK$60，即75折)，其他往大灣區票價均享約9折優惠 環島中港通 購票渠道：官網、微信小程序、支付寶小程序 現時環島中港通在香港上車點接近 30 個，包括上環、銅鑼灣、北角、灣仔、觀塘、油塘、調景嶺、九龍灣、坑口、太子、旺角、黃大仙、啟德、尖沙咀、沙田、大圍、屯門、荃灣、東涌、九龍塘、香港國際機場、亞洲國際博覽館香港迪士尼、海洋公園。

環島中港通為香港上市公司冠忠巴士旗下，粵港澳大灣區最大的客運服務品牌。於粵港澳大灣區三地擁有超過 150 個上落站點，以誠信的服務、先進的技術、專業的工作管理隊伍，經營三地的跨境巴士、跨境商務車及跨境校巴，在客運服務行業擁有領導地位。