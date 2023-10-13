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市場資訊
2023-10-13 07:30:00
日報

甜蜜滋味 位元堂全新即食糖水震撼登場

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位元堂推出傳統經典中式糖水，精心挑選優質材料製作，不添加任何人造色素及防腐劑，足料養生，口感豐富。遠年陳皮雪蓮子紅豆沙用遠年陳皮、細緻雪蓮子與香濃的紅豆沙完美結合，交織出令人回無味窮味道。還有用杏汁配以精心烹製的桃膠及雪耳，細膩口感，每一啖都充滿香濃嫩滑的杏汁桃膠雪耳糖水。採用鋁袋包裝，即開即食。兩種味道各自獨特，一試難忘，現推出全新試食優惠，買21，平均$25.3/盒，優惠期由即日起至20231019日止。位元堂香港門市、網店、HKTVmall有售。
查詢：2727 8911　　
位元堂網購：www.wyt.com.hk 

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