位元堂推出傳統經典中式糖水，精心挑選優質材料製作，不添加任何人造色素及防腐劑，足料養生，口感豐富。遠年陳皮雪蓮子紅豆沙用遠年陳皮、細緻雪蓮子與香濃的紅豆沙完美結合，交織出令人回無味窮味道。還有用杏汁配以精心烹製的桃膠及雪耳，細膩口感，每一啖都充滿香濃嫩滑的杏汁桃膠雪耳糖水。採用鋁袋包裝，即開即食。兩種味道各自獨特，一試難忘，現推出全新試食優惠，買2送1，平均$25.3/盒，優惠期由即日起至2023年10月19日止。位元堂香港門市、網店、HKTVmall有售。
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日報
甜蜜滋味 位元堂全新即食糖水震撼登場
位元堂推出傳統經典中式糖水，精心挑選優質材料製作，不添加任何人造色素及防腐劑，足料養生，口感豐富。遠年陳皮雪蓮子紅豆沙用遠年陳皮、細緻雪蓮子與香濃的紅豆沙完美結合，交織出令人回無味窮味道。還有用杏汁配以精心烹製的桃膠及雪耳，細膩口感，每一啖都充滿香濃嫩滑的杏汁桃膠雪耳糖水。採用鋁袋包裝，即開即食。兩種味道各自獨特，一試難忘，現推出全新試食優惠，買2送1，平均$25.3/盒，優惠期由即日起至2023年10月19日止。位元堂香港門市、網店、HKTVmall有售。