生產力局推動香港製造業持續發展 提供FUND及TECH諮詢支援助升級轉型

為了應對經濟轉型期的挑戰，香港特區政府推出一系列扶助中小企的措施，其中包括透過生產力局的「中小企資援組」（SME ReachOut）提供全方位支援。早前更聯同 「知創企業家網絡」及香港產業製造協會（MIHK）聯合舉辦「東盟市場拓展新趨勢：行銷與金融科技的融合」聚匯活動，香港產業製造協會主席羅孟慶於活動期間接受訪問，談到中小企在升級轉型過程中所面臨的痛點，以及生產力局如何透過資助及技術諮詢支援服務協助中小企可持續發展。 香港產業製造協會羅孟慶主席指出，香港製造業近年面臨嚴峻的市場環境。受全球經濟放緩影響，香港市場銷售保守估計下跌1至2成。中小企迫切需要開拓海外市場，並尋求技術升級以提升競爭力。各企業都期望能夠跳出香港市場，或進行業務升級轉型。

他亦表示，申請政府的各項資助計劃如BUD基金、科技券等並非一蹴而就：「我們有會員申請過政府資助協助公司升級轉型，這幫助很大，近幾年政府推出不同資助計劃推動企業拓展市場及技術升級轉型，如BUD專項基金、科技券（TVP）及新型工業化資助計劃（NIFS）等。但因資助計劃眾多，每項計劃均有不同要求、規格，我們都不知如何比較。而透過生產力局『中小企資援組』提供的政府資助 『求FUND專員』及 『TECH Buddy』技術諮詢支援服務，除了可以幫到中小企配對合適資助方案外，亦能針對我們在技術升級方面的痛點，令我們在短時間內找到合適的技術升級方案，大大提升時間及流程的效率。」 論壇上亦探討了中小企拓展東盟市場的新趨勢。羅孟慶主席認為，東盟各國的制度及申請流程各不相同，對中小企來說是一大挑戰：「今次活動令我們更了解如何在東盟市場推廣產品和收款等細節，為未來的市場拓展奠定基礎。 MarTech 和 FinTech助中小企拓海外市場 隨着銷售模式轉變和科技急速發展，中小企要在東南亞、內地等新興市場取得突破並不容易，今次活動亦邀請了Aspire 大中華區總經理李俊霆、Fimmick 共同創辦人及行政總裁賴志偉和iSlash AI 業務拓展經理蘇寶龍等，探討如何在香港及其他亞洲地區的轉型銷售模式中，加強金融科技（FinTech）和市場技術 （MarTech）的應用。業界建議，中小企要善用金融、營銷和政策支援三大「穩定器」，才能有效開拓海外版圖。

Aspire 大中華區總經理李俊霆表示，中小企拓展海外市場時，首要解決的是金融財務問題。由於資源有限，要與銀行洽談優惠金融方案並非易事。他表示：「我們可提供一站式跨境金融服務，如資金管理、快速到帳和低成本外幣兌換等，有助中小企減輕財務負擔，更有效地開拓海外業務。」