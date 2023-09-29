產後28日好重要！專業中醫師研製調補配方

生完BB後一個月內是改善體質、恢復體力及子宮復元的關鍵時期！專業中醫團隊根據產後媽媽的需求研配出媽媽產後調補廿八方禮盒，顧名思義內有28個湯包，分四個階段：益氣；補血；養陰；固陽，以7日為一個療程，連續28日給產後女性全方位調補。位元堂媽媽產後調補廿八方至尊金裝禮盒，可以加速產後身體復原，減輕頭暈及手腳酸軟的情況。按包裝上的指示服用，每週第一、三、五天加瘦肉或去皮烏雞煮燉品飲用，其餘按包裝指示服用每週的補藥便可。零售價$4,888/盒│優惠價$4,155/盒 (推廣期由即日起至31/10/2023)

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