由打工到老闆開廠 陳碧鳯經營眼鏡生意逾十年 創新搞遠紅線眼鏡

陳碧鳯說此前一直以為眼鏡只是fashion ，直至遇到可加入鏡框的遠紅外線這種物料。

疫情影響全球經濟，眼鏡生產商陳碧鳯(Maurice)卻生意額大增，她表示疫情三年，歐美客戶擔心運輸有阻滯，故無篩選大量入貨，其中包括非主流巿場款式，以致出現過多存貨。故復常後要先行清倉，工廠訂單反而比疫情少了一截。 香港人出名拼搏 在澳洲大學畢業後便回港工作的Maurice，第三份工作是在眼鏡廠任職Senior Marketing Executive，一做便是十二年：「當時每年要飛六、七次歐洲和美國，跟客戶傾生意外，也要返內地跟廠房同事溝通。」當時工廠替很多時裝品牌如Gucci、LV等生產眼鏡，生意愈做愈大，由百多人擴充至七千多人，試過一年營業額高達4億美金：「我覺得舊公司是個很好的鍛鍊場地，因當時這個行業在歐洲逐漸式微，很多技術不及我們，加上香港人做事出名拼搏，只要應承客戶，遇任何問題，都會想盡方法解決，所以跟很多客戶成為朋友。」 不知是否壓力大，她說老闆脾氣愈來愈大，就算待客也欠耐性，加上她已結婚有家庭：「開工就受氣，累積好多壞情緒，對小朋友、對自己都不好，於是決定辭職，另找工作。」 塞翁失馬，焉知非福。她離開後，舊客戶問她會否接他們的訂單：「如果有生意，我也可以開工廠，於是她跟家人合資，在東莞開了眼鏡工廠。」由於有訂單，創業成績不錯，Maurice自言不貪心，只維持百多名員工規模：「就算生意好，我也不想擴張，因人多難管理。」

疫情啓發新思維 創業後數年，由於競爭愈來愈大，生意並不如前，她認為是時候求變，試過生産堅硬度極高，連汽車輾過都不斷的新物料、又試過在疫情前出產含抗箘鏡框，但都不被巿場接納。直至疫情爆發，雖然營業額意外大幅增長，但她不敢掉以輕心，繼續創新求突破：「因為covid，加上我有兩個小孩，不能隨時返內地，很多工作只能遙控，坦白說，當時都幾絕望，不單不能目睹生產成品，很多事情，都要通過視像了解清楚。」 就在這個時候，朋友介紹由英國回港的博士給她認識，因而打破她一直視眼鏡是fashion的觀念：「我從沒想過眼鏡可以跟健康有關，博士研發了一種非熱效遠紅外線物料，可以加入製造眼鏡框，有助加強眼睛附近位置血液循環，舒緩眼睛疲勞。我沒近視，但每晚會戴這款平光眼鏡十分鐘，當作為自己眼睛按摩。有朋友晚上要工作睇美股，他們試用過，也跟我說有幫助。」如此同時，她也將這種技術加入手箍、鞋墊等製造新產品。