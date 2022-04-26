白蘭氏® 母親節 萬寧限時貼心優惠

漂亮的媽媽用愛與青春成就下一代，孩子長大了，藉著母親節送上白蘭氏® 健康「滋」選的珍貴孖寶，以皇牌燕窩系列及蟲草雞精來疼愛和呵護媽媽，將美麗與健康同時送上，讓媽媽由內而外綻放美！萬寧門市及網店，特別於2022年4月22日推出「母親節限時一日貼心優惠」，買白蘭氏®冰糖 / 無糖燕窩$148乙盒(標準價︰$219.9/盒)。

白蘭氏®燕窩系列 依照傳統方法，採用100%上等純正真燕窩配制而成，樽樽真材實料，無添加任何人造色素、香料或防腐劑，滋潤養顏且潤肺，有效增強抵抗力。白蘭氏®CS-4蟲草雞精則以中醫複方配製而成，採用珍貴材料，有助調理體質，品質更通過GMP、ISO 9001及HACCP多項國際認證。趁母親節將白蘭氏®滿滿的關懷和心意傳遞給媽媽，祝媽媽身體更健康，繼續綻放美。