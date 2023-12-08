白蘭氏®黑鑽護眼果凍 吃出晶亮有神眼眸

香港人每天長時間使用電子屏幕，所產生的藍光可穿透晶狀體並到達眼睛後面視網膜的黃斑部，長期暴露於藍光容易使眼睛退化，並會出現眼睛疲勞、模糊、降低色差敏銳度、頭痛等症狀。白蘭氏®帶來嶄新的護眼保健食品—黑鑽護眼果凍 (黑加侖子味)，以葉黃素及玉米黃素鑽石比例配方的黑加侖子味Q彈果凍登陸香港，採用專利 FloraGLO® 葉黃素，天然萃取自萬壽菊，不添加人造色素及防腐劑，負擔少一點、健康多一點。配方內主要的葉黃素與玉米黃素以鑽石級5:1比例調配，有助保護眼睛。

標準零售價：$25 (15g x 2條) / $118 (15g x 10條)

銷售點：7-11便利店(2條裝)及萬寧(10條裝)