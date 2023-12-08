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市場資訊
2023-12-08 07:30:00
日報

白蘭氏®黑鑽護眼果凍 吃出晶亮有神眼眸

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香港人每天長時間使用電子屏幕，所產生的藍光可穿透晶狀體並到達眼睛後面視網膜的黃斑部，長期暴露於藍光容易使眼睛退化，並會出現眼睛疲勞、模糊、降低色差敏銳度、頭痛等症狀。白蘭氏®帶來嶄新的護眼保健食品黑鑽護眼果凍 (黑加侖子味)，以葉黃素及玉米黃素鑽石比例配方的黑加侖子味Q彈果凍登陸香港，採用專利 FloraGLO® 葉黃素，天然萃取自萬壽菊，不添加人造色素及防腐劑，負擔少一點、健康多一點。配方內主要的葉黃素與玉米黃素以鑽石級5:1比例調配，有助保護眼睛。
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