百仁基金第十五屆理事會就職典禮暨晚宴

百仁基金第十五屆理事會主席李家傑博士在致辭時回顧過去，展望將來，主要提出以下三點：



「童擁AI」計劃成功推動編程教育普及化，由2019至2023年底，約6萬7千名基層學生開始系統性地學習編程；隨著計劃在餘下兩年繼續進行，整個計劃，合共8萬3千5百名學生受惠，總支出為港幣1千6百多萬。並未來計劃將由普及化轉向精英化。

響應國家「雙碳目標」和實施戰略「百仁基金」積極轉型，訂立「科技向善」和「可持續發展」兩大發展方向，為香港和國家培育 科技精英和ESG人才。百仁跟香港資優教育學苑及香港桂冠論壇，組成「G3 聯盟」，所謂G3，分別是Gifted（才能）、Groom（培育）、Giving（貢獻），通過舉辦不同發掘STEAM範疇表現傑出的學生，啓發和培育他們在ESG領域的才能和創意，鼓勵他們發掘社會需要，提出ESG解決方案。

2024年本會將夥伴瑞銀,聯合國機構，在大灣區以香港、深圳為倡導基地，共同搭建以投資人類未來為題的「未來論壇」，提供潛在氣候變化解決方案的展示平台，讓年青的創科達人，接觸優質的孵化平台， 我們希望感召有場景和有願景的企業加入，共同帶動商業向善, 結集官、產、學、民的資源，結合「善資金」，共同孵化有應用性和市場性的產學研方案，為延緩氣候升溫出一分力。