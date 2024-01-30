百仁基金第十五屆理事會就職典禮暨晚宴

百仁基金第十五屆理事會就職典禮暨晚宴於2024年1月29日(星期一)，假香港四季酒店2樓大禮堂舉辦圓滿舉行。典禮冠蓋雲集，盛況空前。非常榮幸邀請到香港特別行政區行政長官 李家超 大紫荊勳賢，SBS，PDSM，PMSM蒞臨主禮；同時邀請了多位香港特別行政區政府主要官員、港區人大代表和政協委員、行政會議及立法會議員、與社會各界賢達近240人共襄盛會。在衆位來賓的熱烈祝賀下，百仁基金第十五屆理事會隆重就任； 由全國政協常委、恒基兆業地產集團主席李家傑 GBS太平紳士續任新一屆主席， 當日典禮晚宴筵開20席，各界名流歡聚一堂，歡聲笑語不斷，場面熱鬧。
全國政協常委、恒基兆業地產集團主席李家傑博士續任新主席，未來將繼續關注本港青年的未來發展。過往百仁基金一直深耕青年工作，通過一系列品牌活動，幫助青少年成才，包括「菁青相惜」分享會、「童擁AI」編程學習計劃、「百仁・愛學」計劃、「beANGEL action」計劃、「共創明Teen」計劃，以及行業探索、國內交流及實習等，纍計幫助超過17萬人。去年初，本會聯同「香港初等教育研究學會」展開研究,通過對學生、家長、教師以及相關人士進行近2000份調查問卷和聚焦訪談，提出強化高小編程教育的8項建議，提交給了特區政府及各持份者參考。相關內容可於本會網站下載及瀏覽。
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百仁基金第十五屆理事會主席李家傑博士在致辭時回顧過去，展望將來，主要提出以下三點：
「童擁AI」計劃成功推動編程教育普及化，由2019至2023年底，約6萬7千名基層學生開始系統性地學習編程；隨著計劃在餘下兩年繼續進行，整個計劃，合共8萬3千5百名學生受惠，總支出為港幣1千6百多萬。並未來計劃將由普及化轉向精英化。
響應國家「雙碳目標」和實施戰略「百仁基金」積極轉型，訂立「科技向善」和「可持續發展」兩大發展方向，為香港和國家培育 科技精英和ESG人才。百仁跟香港資優教育學苑及香港桂冠論壇，組成「G3 聯盟」，所謂G3，分別是Gifted（才能）、Groom（培育）、Giving（貢獻），通過舉辦不同發掘STEAM範疇表現傑出的學生，啓發和培育他們在ESG領域的才能和創意，鼓勵他們發掘社會需要，提出ESG解決方案。
2024年本會將夥伴瑞銀,聯合國機構，在大灣區以香港、深圳為倡導基地，共同搭建以投資人類未來為題的「未來論壇」，提供潛在氣候變化解決方案的展示平台，讓年青的創科達人，接觸優質的孵化平台， 我們希望感召有場景和有願景的企業加入，共同帶動商業向善, 結集官、產、學、民的資源，結合「善資金」，共同孵化有應用性和市場性的產學研方案，為延緩氣候升溫出一分力。
行政長官李家超先生在致辭時肯定百仁基金的工作，基金一直致力於推動青年發展，舉辦各種多樣化的活動，支持青年培養情懷並回饋社會。近年來，基金特別關注人工智能和編程教育，培養青年成為創科人才。政府承諾全力支持青年發展，實施《青年發展藍圖》的160項措施，全方位支持青年在學業、就業、創業、置業等方面發展並提供支持青年創業的平台，政府將繼續與百仁基金攜手合作，讓青年在新時代為香港和國家做出貢獻。