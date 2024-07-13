百仁基金 【童擁AI - CODING∞環境科技比賽暨作品展2024】

全場大合照

由百仁基金主辦的【童擁AI - CODING∞環境科技比賽暨作品展2024】已於2024年7月13日(星期六)在香港會議展覽中心圓滿舉行，現場場面熱鬧。百仁基金從2019年開始推動童擁AI計劃，旨在協助政府推動編程教育普及化做出一份貢獻，讓下一代能盡早學習與科技同行和成長。展覽共有來自40間小、中學、大學及機構的作品和成果，展品為學生實踐人工智能（AI）的概念及知識，配合AI硬件創作出各種作品。今年的比賽圍繞「ESG環境科技」作主題，讓參賽的學生更關注環境保護及氣候變化，在此主題之上進行設計與創作，改善生活。活動非常榮幸邀請到政府資訊科技總監辦公室總監 黃志光先生,JP、中央政府駐港聯絡辦 張國來局長以及一眾理事會成員及嘉賓參加此次活動，同時邀請了多位業界嘉賓作為評審團，和參與比賽的年青人一起見證這一重要時刻。 活動期間並舉行了「科技引領可持續未來」主題對話，請來香港中文大學 梁雄峰博士及香港城市大學HKTech300藻碳科技有限公司 城大傳染病及公共衛生學系博士 吳佰謙先生分別以學者及初創者不同的角度進行分享。兩位分享嘉賓同場亦邀請了幾位童擁AI的參賽同學在台上交流，吸引不少在場人仕的興趣。

政府資訊科技總監辦公室總監 黃志光先生, JP 致辭



黃志光先生在致辭中提到「創新科技已經成爲大家生活中的一部分，并且會成爲推動未來社會經濟發展的核心驅動力。緊跟國家十四五規劃的步伐，香港也爲建設國際創新科技中心提出了四大發展方向。其中，政府致力於推動學生從小培養對創新科技的興趣，提升創新能力，未來社會能夠倚重他們所創造的技術來改善大家的生活。除了大力支持中小學校舉辦資訊科技相關的課程以及課外活動外，在未來，政府也將持續推動創科計劃，鼓勵學校加强創科課程的設置，特別是從小學就開始培養同學在科創領域的發展意識，協助同學更好的融入創新的氛圍，為長遠發展打好基礎。在此也感謝百仁基金舉辦這次比賽，讓我們的同學能夠發揮所長，建立信心，為香港以致國家的長遠發展做出貢獻。也祝願各位同學在未來創科的道路上能夠創造輝煌的時刻。」

百仁基金 副會長 柯家洋先生 致歡迎辭

柯家洋先生致歡迎辭中提到「百仁基金以專業化培養有潛能有熱忱的年青人來應對世界刻不容緩的挑戰，包括如何正面面對AI的發展與應用，及因氣候轉化引致的能源和食物危機。期望造就更多資優年青人在各種獨特的產業生態圈中發揮潛能和肩負共同建立更美好的世界。我們的未來可以依賴「4個C」來概括：Children，我們的下一代； City，香港，我們的家園；Country，祖國是我們的根基，也是我們的優勢，以及Climate，氣候，我們地球和未來! AI人才是未來發展的重要推動力，故誠邀在座同路人，無論出錢出力都一齊携手，結集力量，為了我們孩子、我們的城市、我們國家以及我們的氣候而努力！」

「科技引領可持續未來」主題對話 - 香港中文大學工程師梁雄峰博士，香港城市大學 HKTech300 藻碳科技有限公司 城大傳染病及公共衛生學系博士 吳佰謙先生 及 學生代表 主禮嘉賓與一眾百仁基金理事會成員 最具人氣獎 百仁基金會務顧問 羅詠詩女士, BBS, JP（頒發） 政府資訊科技總監辦公室總監黃志光先生, JP 並由百仁基金副主席顏志永先生陪同頒發小學組冠軍予西貢中心李少欽紀念學校 政府資訊科技總監辦公室總監 黃志光先生, JP 並由百仁基金副主席顏志永先生陪同頒發中學組冠軍予孔教學院大成何郭佩珍中學