百佳陪您Chill住過聖誕

為迎接普天同慶聖誕節，百佳超級市場已悉心挑選包括聖誕禮籃、派對到會套餐及食品，以至聖誕送禮佳品和聖誕限定版糖果等應有盡有的精選產品推介及驚喜優惠，於12月24日或之前購買禮物籃滿$8,000，可享額外95折優惠。GREAT / food le parc多款聖誕到會美食套餐，價錢由$749-$1,980不等，還有多款聖誕派對美食套餐，價錢由$168至$588不等。還有多款聖誕禮物，以及百佳獨家發售的罐頭豬ＬＵＬＵ與角落小夥伴期間限定糖果。百佳網店更推出新客戶專享優惠，新客戶凡於網店買滿$500，即送$100優惠。

網站：http://www.parknshop.com/

