皇冠爐具 CGS 新店開幕 啟動綠色新生活 新店定期舉辦工作坊與烹飪班 提升顧客新體驗

「皇冠爐具 CGS」因業務發展需求，於2025年1月6日正式喬遷至灣仔摩利臣山G46號地下的新店，店內不僅展示了更為多樣的產品線，還體現了皇冠爐具對環境、社會及企業治理（ESG）的堅持。為了支持可持續發展，「皇冠爐具 CGS」將舊店的傢俱重新利用，實踐環保理念。
新店的產品線特別強調安全與便捷，新增的熱水爐配備偵測廢氣回流技術，確保使用過程中的安全性，適合家庭使用。此外，為了照顧長者及獨居人士，店內提供多款家居安全設備，包括煮食爐具的防乾燒功能，有效降低意外風險，提升居家安全。
新店設計融入了更多生活元素，除了原有的廚房及浴室燃氣爐具，還新增了廚櫃、浴室潔具、樂齡家俱、寵物用品及美容專櫃，為顧客提供一站式的家居及生活解決方案，滿足不同家庭的需求。皇冠爐具 CGS 並將定期舉辦各類工作坊及烹飪班，讓顧客親身體驗產品的優勢，提升烹飪技能，享受美好生活。
為慶祝新店開幕及新春到來，皇冠爐具 CGS 特別推出多項優惠活動：
優惠一：即日起至2月28日，所有購買產品的顧客均可享受85折優惠。
優惠二：即日起至2月28日，推出一頭罐頭鮑魚，原價$398，現優惠價$298，讓顧客在新春佳節之際享受美味與實惠。
（優惠全線分店適用。）
值得一提的是，所有從這些優惠活動中獲得的收益，扣除成本後將全數撥捐給「CDIA 青少年發展企業聯盟」。CDIA 積極推廣扶育青少年的文化，旨在提升社會對青少年發展的關注與認知，讓我們共同為未來的希望貢獻力量。
皇冠爐具 CGS 感謝顧客的支持，期待在新店中與大家分享更多優質產品與服務，攜手共創美好生活。