皇冠爐具 CGS 新店開幕 啟動綠色新生活 新店定期舉辦工作坊與烹飪班 提升顧客新體驗

皇冠爐具（集團）有限公司負責人合照。 (左起)董事總經理葛庭洪(Anthony)先生、董事經理李蔓瑩(Joyce)女士及董事長葛文泰先生

「皇冠爐具 CGS」因業務發展需求，於2025年1月6日正式喬遷至灣仔摩利臣山G46號地下的新店，店內不僅展示了更為多樣的產品線，還體現了皇冠爐具對環境、社會及企業治理（ESG）的堅持。為了支持可持續發展，「皇冠爐具 CGS」將舊店的傢俱重新利用，實踐環保理念。

新店的產品線特別強調安全與便捷，新增的熱水爐配備偵測廢氣回流技術，確保使用過程中的安全性，適合家庭使用。此外，為了照顧長者及獨居人士，店內提供多款家居安全設備，包括煮食爐具的防乾燒功能，有效降低意外風險，提升居家安全。