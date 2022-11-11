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日報
皇玥聖誕及新年禮盒 閃亮登場
由古天樂擔任代言人的皇玥，為你精心搜羅了一系列聖誕及新年節日禮盒及禮籃。聖誕系列包括聖誕特級精選禮盒、聖誕品味精選禮盒、聖誕經典精選禮盒及聖誕曲奇精裝禮盒。新年系列則有皇至尊新年禮盒、新年特級精選禮盒、新年金裝精選禮盒、新年精選八味蝴蝶酥禮盒、新年品味精選禮盒、新年經典精選禮盒。限量版聖誕禮盒禮券/現貨及新年禮盒/年糕禮券，現已於全線門店及網上商店 www.ipastry.com.hk同步發售，於11月30日或之前訂購，同享超級早鳥優惠價及買3送1優惠。