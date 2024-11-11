盡享正宗歐洲滋味：熟食美饌的非凡饗宴

香港特區 - 2024 年 11 月 11 日 - 「盡享正宗歐洲滋味 (Enjoy the Authentic Joy from Europe)」的歐洲美食節系列活動，持續為香港市場帶來多款精緻的歐洲熟食美饌。
隨著這項歷時三年的推廣計劃進入最後階段，該活動將於 2025 年 5 月在 HOFEX 設立展位。HOFEX 作為亞洲極具影響力的食品及餐飲展會，薈萃各國珍饈佳餚，展示全球最頂級的飲食文化。
呈獻歐洲飲食文化的卓越精髓
「盡享正宗歐洲滋味」活動由三大備受推崇的非營利聯盟合作推動， 分別是意大利波隆那莫爾塔德拉產地認證協會 (Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna)、意大利佳詩雅托樂臘腸協會 (Consorzio Cacciatore Italiano)，以及摩德納豬皮腸與豬腳腸產地認證協會 (Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP)。
這項活動自2019年啟動，由歐盟資助支持，旨在透過推廣高品質的歐洲品牌，吸引香港的美食愛好者。歐盟藉由 PDO 及 PGI 產品認證，嚴格維護食品與農業的卓越標準，突顯各地區產品的獨特品質。這些認證標籤能保證消費者購買到正宗產品，充分體現歐洲深厚的飲食傳統，更可以有效抵制市場上的假冒產品。
這三大協會攜手合作，不遺餘力地保存並提升其認證產品的品質，專注於保護及推廣三款優質的熟食肉品：
- 意大利佳詩雅托樂薩拉米香腸 PDO (Salamini Italiani alla Cacciatora PDO)：作為手工薩拉米的極致典範，這款優質熟食由精選豬肉和香料精心調製而成。其堅實的口感、寶石紅色澤以及細膩的風味，必定會讓美食愛好者陶醉於其中。其非凡滋味完美詮釋了歐洲薩拉米的做工極致，為饕客帶來難以抗拒的味蕾享受。
- 波隆那莫爾塔德拉香腸 PGI (Mortadella Bologna PGI)：這款經典熟食採用精選豬肉細膩研磨製成，擁有淡淡的香料氣息與甜味，其風味源自瘦肉和嫩白肥肉的絕妙搭配。 波隆那莫爾塔德拉香腸 PGI 體現了該聯盟對於極致工藝和卓越品質的不懈追求。
- 摩德納贊波尼及哥齊諾香腸 PGI (Zampone e Cotechino Modena PGI)：作為歐洲經典風味的代表之作，該傳統美食選用多汁的豬肉，包裹在豬腳或豬皮中，帶來獨特的鹹香風味，濃郁卻細膩。 這正是節慶和日常料理的熱門選擇，將為香港餐飲界帶來一抹地道的歐洲風味。
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