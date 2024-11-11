盡享正宗歐洲滋味：熟食美饌的非凡饗宴

香港特區 - 2024 年 11 月 11 日 - 「盡享正宗歐洲滋味 (Enjoy the Authentic Joy from Europe)」的歐洲美食節系列活動，持續為香港市場帶來多款精緻的歐洲熟食美饌。







隨著這項歷時三年的推廣計劃進入最後階段，該活動將於 2025 年 5 月在 HOFEX 設立展位。HOFEX 作為亞洲極具影響力的食品及餐飲展會，薈萃各國珍饈佳餚，展示全球最頂級的飲食文化。



呈獻歐洲飲食文化的卓越精髓



「盡享正宗歐洲滋味」活動由三大備受推崇的非營利聯盟合作推動， 分別是意大利波隆那莫爾塔德拉產地認證協會 (Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna)、意大利佳詩雅托樂臘腸協會 (Consorzio Cacciatore Italiano)，以及摩德納豬皮腸與豬腳腸產地認證協會 (Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP)。



這項活動自2019年啟動，由歐盟資助支持，旨在透過推廣高品質的歐洲品牌，吸引香港的美食愛好者。歐盟藉由 PDO 及 PGI 產品認證，嚴格維護食品與農業的卓越標準，突顯各地區產品的獨特品質。這些認證標籤能保證消費者購買到正宗產品，充分體現歐洲深厚的飲食傳統，更可以有效抵制市場上的假冒產品。



這三大協會攜手合作，不遺餘力地保存並提升其認證產品的品質，專注於保護及推廣三款優質的熟食肉品：



