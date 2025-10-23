盲測試飲：一款咖啡九成人最愛! 人氣居日Youtuber返港必買 秋冬越飲越瘦就靠它

秋冬季 = 減肥黃金期！？
大家經常在夏季拼命keep fit，營養師教路原來秋冬氣溫較低，身體會消耗較多熱量恆溫，所以 減肥更事半功倍！秋冬天氣寒寒地，如果有一杯熱咖啡，可以暖胃又可以燒脂，就真係Perfect啦！
盲測試味 以為是大品牌咖啡！
我地搵咗幾款唔同嘅咖啡俾大家盲測試味，結果有一款有9成人揀做至愛，比好多耳熟能詳嘅 品牌更受歡迎！！究竟係邊款咖啡咁厲害... 就係呢款【金裝消脂珈琲】！！
要健康絕不代表要犧牲味蕾享受！【金裝消脂珈琲】配方由專業咖啡師監控調配，精選精品咖啡都選用的阿拉比卡咖啡豆，混合有助燒脂的綠咖啡，加上乳清蛋白與冷壓椰子油，打造獨突香濃風味，層次如絲綢般醇厚細滑，口味、健康一應俱全！每杯只是約62卡路里，無額外添加糖分，比起普通Coffee Shop 或茶餐廳咖啡卡路里達200卡以上，更低卡、低脂、低糖，零罪惡感！
「懶人最愛」不用額外運動、抑壓節食
減肥零儀式感、零額外功夫，只要替代一般咖啡就OK！早餐提神、下午茶「醫肚」，冷熱沖泡皆可，5秒即完成，一年四季都適用！
除了長期為瘦身作戰的朋友仔，每日習慣飲咖啡的都留意！平日動不動都花費過$30-$40去連鎖咖啡店買一杯咖啡，不如飲一杯【金裝消脂珈琲】，性價比更高，而且更是為自己的健康投資。即使平時幾忙，「一杯咖啡叉電時刻」就可以輕鬆瘦身減脂，越飲越fit、越健康！
居日Youtuber至愛 每次返港必掃
人氣居日港人Youtuber嘅 Benja及Yuko@joytvhk都係【金裝消脂珈琲】嘅Fans，喺之前嘅 video都見佢哋好Chill咁日日飲，Yuko自爆就算拍咗好多飲食片大吃大喝，但大讚飲咗【金裝消脂珈琲】，去廁所變得有規律超順暢，實在感受到宿便油脂被通通排走，肚腩細咗，條褲都可以著細一個碼，最神奇係皮膚變好，Benja同Fans都讚佢靚咗！
市場獨有雙專利驅動「燒脂修身引擎」
【金裝消脂珈琲】精選「非洲芒果籽萃取」專效減重、降脂，同時維持心血管3大指數健康； 配合「日本酒粕發酵物」，有效阻隔油份吸收、提升腸道健康，更能抗醣抗老，著名護膚品牌都有採用呢個成分，所以平日大家擔心飲咖啡會易令肌膚乾燥老化、又或者食甜嘢會有「醣化肌」引致暗黃、皺紋等，通通都不用怕了！
【金裝消脂珈琲】功效經臨床實證：
⚫ 4星期: 體重顯著下降
⚫ 8星期: 減8.2kg、腰圍減15cm、體脂下降6%
萬寧恒生信用卡優惠
由2025年10月24日至10月30日，憑恒生信用卡於萬寧購買【金裝消脂珈琲】，只需$125/件(標準價$159)，每盒有7包，折實低至$17.9就有一杯！