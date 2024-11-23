真諾醫學掃描隆重開幕

提供高標準醫學掃描技術 為個人影像診斷服務樹立新標準

香港 - 2024年11月23日 -（「」或「本公司」）欣然宣佈，旗下位於尖沙咀亞士厘道21號2樓全層的開幕儀式完滿舉行，並獲高力集團有限公司主席彭德忠先生，行政會議成員高永文醫生及醫療衛生界立法會議員林哲玄醫生等多位貴賓親臨現場，出席剪綵儀式。透過結合尖端醫學掃描技術，真諾醫學掃描為客戶提供專業及準確診斷，有效協助於病人的治療計劃，並為醫學影像服務樹立新標準，矢志成為相關服務領域當中的領導者。真諾醫學掃描傲踞尖沙咀市區核心地段，地理位置便利，並鄰近醫療診所和保健中心。通過經驗豐富的醫療專業團隊，配備正電子電腦斷層掃描（PET / CT）、磁力共振成像（MRI）、電腦斷層掃描（CT）等各種高端的成像技術，為客戶提供準確和詳細的診斷信息，從而協助計劃治療各種醫療狀況，包括癌症、心臟病、神經系統疾病等。出席儀式時表示：「我們一直致力於提供頂尖標準的醫學影像服務。真諾醫學掃描提供優質舒適的環境，配合高端的醫學影像設施，讓客戶享受個人化的診斷服務，以迎合各個病人的獨特需求。在其個人健康旅程上，與他們一路同行。」