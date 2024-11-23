真諾醫學掃描隆重開幕

提供高標準醫學掃描技術 為個人影像診斷服務樹立新標準香港 - 2024年11月23日 - 真諾醫療有限公司（「真諾醫療」或「本公司」）欣然宣佈，旗下位於尖沙咀亞士厘道21號2樓全層的真諾醫學掃描開幕儀式完滿舉行，並獲高力集團有限公司主席彭德忠先生，行政會議成員高永文醫生及醫療衛生界立法會議員林哲玄醫生等多位貴賓親臨現場，出席剪綵儀式。透過結合尖端醫學掃描技術，真諾醫學掃描為客戶提供專業及準確診斷，有效協助於病人的治療計劃，並為醫學影像服務樹立新標準，矢志成為相關服務領域當中的領導者。
真諾醫學掃描傲踞尖沙咀市區核心地段，地理位置便利，並鄰近醫療診所和保健中心。通過經驗豐富的醫療專業團隊，配備正電子電腦斷層掃描（PET / CT）、磁力共振成像（MRI）、電腦斷層掃描（CT）等各種高端的成像技術，為客戶提供準確和詳細的診斷信息，從而協助計劃治療各種醫療狀況，包括癌症、心臟病、神經系統疾病等。
真諾醫療行政總裁及掃描中心總監駱昭明醫生出席儀式時表示：「我們一直致力於提供頂尖標準的醫學影像服務。真諾醫學掃描提供優質舒適的環境，配合高端的醫學影像設施，讓客戶享受個人化的診斷服務，以迎合各個病人的獨特需求。在其個人健康旅程上，與他們一路同行。」
關於真諾醫學掃描影像中心
真諾醫學掃描的目標是建立一個獨特和專屬的醫學影像設施，主要提供高端的正電子電腦斷層掃描（PET / CT）、磁力共振成像（MRI）和電腦斷層掃描（CT）診斷服務給病人，並包括乳房造影、超聲波、X光和骨質密度掃描。透過最先進的成像設備、舒適環境和個人化的服務，以迎合每位病人的不同需求。我們旨在提供超越病人期望的醫學診斷服務體驗，並為他們整體健康和福利提供卓越的價值，真諾醫學掃描同時致力為客戶提供最高標準的服務質量、隱私和獨特性，為個人化的醫學影像服務樹立新標準。