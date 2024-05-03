石安牧場307滴雞精 母親節限時優惠

台灣石安牧場以307滴雞精於香港首度面世，牧場嚴選優良品種老母雞，從孵化到成雞均於自家牧場以高規格養殖，加上有專業團隊以珍貴純素飼料，確保雞隻有舒適空間快樂成長。307滴雞精以無加水萃取全雞精華的繁瑣製程及獨家工法去除多餘油脂及雜質，保留最單純且完整的豐富小分子蛋白質和多種人體必需胺基酸，使人體更容易吸收其養分，成為你維持健康的日常保養品首選。母親節將至，由即日至5月15日，於指定銷售點便可以$398/禮盒裝購入石安牧場307滴雞精，買兩盒可享九折；買四盒更可享八折優惠。

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