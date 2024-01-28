研武術 弘孝道 結合數碼人文實踐 樹仁大學多元化推廣中華文化傳承

香港樹仁大學一直致力推廣中華文化，近年多個研究項目均具有發揚及傳承中華文化的元素，透過跨學科研究，在弘揚中華文化同時，提高年青一代對中華民族身份及其文化認同。貫徹大學推動及實踐數碼人文的方針，這些項目更嘗試應用虛擬實境等數碼科技創新技術，期望更有效促進知識轉移，讓學術成果惠澤社會。
由香港樹仁大學新聞與傳播學系專業應用副教授兼系主任李家文博士帶領的「中華武術與體育文化傳播」研究項目與多間協作學校的師生合作，聯合中華武術家以虛擬實境技術製作虛擬拳館，體驗及認識中華武術蘊含的傳統文化特質及其傳播方式。
研究團隊舉辦「感受武者的傳播功力」展覽與公眾分享研究成果。展覽陳列昔日擂台比武生死狀、拜師帖、拳譜和國際文獻等，探討中華武術家這幾十年來如何透過大眾傳播、人際傳播和組織傳播，在港澳以至海外傳揚中華武術的技藝與內涵，及近年進一步善用5G技術、人工智能等科技，衝破疆域限制傳播武藝。
由田家炳基金會資助的「田家炳孝道文化教研中心」亦於一月二十七日，在樹仁大學開幕。中心提倡跨學科的研究方法，將研究孝文化及其相關學術領域，包括《孝經》文本及孝文化歷史與思想研究、孝思想的普世價值研究、孝文化與營商及管理研究以及孝與心理及情感教育研究，是香港首所提倡孝道文化的教研中心。教研中心的研究成果及所建立的孝道文化資料庫將應用於高等院校、中小學及各地區的長者學苑的學術及校園和社會活動，包括用於製作教材、出版刊物及舉辦工作坊等，推動孝德的社會實踐，普及孝道文化知識。
「陸國權中華文化傳承研究基金」自2022年起與樹仁大學進行合作，致力於蒐集、研究各個範疇的中華文化，目的是把中華文化瑰寶傳播給世界各地及一代接一代的傳承下去。基金資助了一系列有關中華文化的研究，並於2023年1月啟用了「陸國權中華文化傳承研究基金官方網站」(http://www.ccs.city)，由樹仁大學團隊營運，定期發佈研究成果。該網站在過去一年共刊登了128篇中英對照文章，網站用戶數量達1.3萬人，瀏覽量超過20萬次，遍及全球77個國家及地區。該網站將於今年4月啟用提供「華人尋根」的服務，以AI技術把原抄本文獻加上標記統一化，通過用戶輸入信息及現有數據庫分析，協助祖輩移民到東南亞的海外華人後裔在線上尋根。
此外，香港樹仁大學社會學系教授陳蒨及團隊有關於非物質文化遺產香港潮人盂蘭勝會的研究亦是以跨學科的方法和數碼技術，於虛擬空間展示和傳承人文歷史知識，實踐數碼人文和知識轉移。她與團隊利用了虛擬實景技術和多媒體的優點，以過百條360度全景影片，再現了2022 年在中山公園舉辦的盂蘭勝會。該虛擬導覽展示了記錄非物質文化遺產的新方法，結合文史社科的研究成果和數碼科技，讓公眾以沉浸式的體驗方法，了解文史社科對傳統文化研究的結果，增進市民對非物質文化遺產的了解，從而加強公眾的文化教育和身份認同。公眾可登入虛擬實景360度盂蘭勝會導覽網址（https://yulanvrtour22.hksyu.edu/）瀏覽。
「感受武者的傳播功力」展覽
日期：2024年1月29日起至2月3日（星期一至六）
時間：下午2時30分至5時30分（開放予學校及公眾）
地點：香港樹仁大學研究院綜合大樓RLG208賽馬會多媒體製作中心
地址：北角寶馬山慧翠道6號