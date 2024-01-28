研武術 弘孝道 結合數碼人文實踐 樹仁大學多元化推廣中華文化傳承

香港樹仁大學一直致力推廣中華文化，近年多個研究項目均具有發揚及傳承中華文化的元素，透過跨學科研究，在弘揚中華文化同時，提高年青一代對中華民族身份及其文化認同。貫徹大學推動及實踐數碼人文的方針，這些項目更嘗試應用虛擬實境等數碼科技創新技術，期望更有效促進知識轉移，讓學術成果惠澤社會。

由香港樹仁大學新聞與傳播學系專業應用副教授兼系主任李家文博士帶領的「中華武術與體育文化傳播」研究項目與多間協作學校的師生合作，聯合中華武術家以虛擬實境技術製作虛擬拳館，體驗及認識中華武術蘊含的傳統文化特質及其傳播方式。