碳中和 | 環境運動委員會「碳中和宣傳運動」正式啟動 推動大眾「扭轉習慣 一起減碳」達成碳中和目標

自政府於2021年發表《香港氣候行動藍圖2050》，各界積極配合當中所提出的四大減碳策略——淨零發電、節能綠建、綠色運輸、全民減廢。於上週五（8月4日），一直致力提高大眾環保意識及鼓勵社群共建更美好環境的環境運動委員會（環運會），在中環展城館舉行了「碳中和宣傳運動」啟動禮。「碳中和宣傳運動」由環運會主辦，環境及生態局、環境保護署及機電工程署合辦，為期兩年，旨在讓市民了解氣候變化問題已迫在眉睫，進一步鼓勵從衣食住行日常生活中著手，「扭轉習慣 一起減碳」，配合政府於2050前實現碳中和目標。 「碳中和宣傳運動」啟動禮陣容鼎盛，環境及生態局局長謝展寰、環運會主席黃傑龍、環境及自然保育基金委員會主席鄭錦鐘、環運會教育工作小組召集人黃志強、環境及生態局常任秘書長（環境） 謝小華、宣傳大使柏天男等也親身出席主禮。

環境及生態局局長謝展寰：政府正多管齊下 以實現碳中和目標 「剛過去的7月是有紀錄以來最熱的一個月，氣候變化不只是主流話題，更是關乎人類生死存亡的議題。」環境及生態局局長謝展寰致辭時闡釋行動藍圖的減碳策略，表示政府會繼續發展零碳能源和試用新能源，以達至「淨零發電」；在綠色運輸方面，積極推動新能源交通工具，以達至2050年前運輸界零碳排放的長遠目標。

環境及生態局局長謝展寰

政府亦將繼續擴展社區回收網絡，推動源頭減廢和乾淨回收，以及發展新一代的轉廢為能設施，同時籌備落實都市固體廢物收費計劃。他最後寄語現場學生作為未來社會棟樑，由現在開始建立減碳習慣，將來在社會各界發揮影響力，為下一代締造宜居的環境。 環運會主席黃傑龍：貼地方法讓市民參與減碳行動 環運會主席黃傑龍致歡迎辭時指，環運會在推動碳中和中扮演著非常貼地的角色。「『碳中和宣傳運動』將圍繞節約能源、綠色運輸和源頭減廢三大主題，分階段推出一系列宣傳活動。」希望即使缺乏相關概念的市民，也能透過簡單方法參與其中，但最重要是必須持之以恆地進行。