社企民間高峰會2024 協同創新，應對複雜社會議題 建構香港社創生態圈

「環球智慧，地方創新」

（由左至右）香港社企民間高峰會籌備委員會副主席魏華星先生、香港社企民間高峰會籌備委員會副主席黃英琦女士，太平紳士、香港社企民間高峰會籌備委員會委員張益麟先生，榮譽勳章、香港社企民間高峰會籌備委員會聯席主席容蔡美碧女士、民政及青年事務局副局長梁宏正先生、香港社企民間高峰會籌備委員會聯席主席謝思熹博士、香港社企民間高峰會籌備委員會副主席林之鴻女士及香港社企民間高峰會籌備委員會副主席馬錦華先生，榮譽勳章，太平紳士於開幕典禮上合照。

香港 - 2024年11月25日 - 社企民間高峰會（SES 2024）日前於香港灣仔會議展覽中心正式揭幕。本屆主題為「環球智慧，地方創新」，強調以集體智慧促進協同效應，利用全球洞見和專業知識，培養在地夥伴關係，孕育創新和變革性的解決方案，共同建設一個蓬勃發展和永續的社會，以確保未來世代的福祉。一連三天的「國際研討會」邀請超過六十位來自世界各地的專家、學者及商界代表擔任演講嘉賓，深入了解如何透過協同創新，應對複雜社會議題，並探討社會企業在民、商、政、學，各方持分者共同努力及積極推動下，如何在香港營造一個有利於社創發展的生態系統。為期三日的國際研討會圍繞「協同創新，應對複雜社會議題」及「建構香港社創生態圈」進行討論。當中亦設有交流環節及特色活動，今年更首次與香港交易所慈善基金合作於香港交易所金融大會堂舉辦「SES交流共創影響力 2024」，邀請社會企業丶私營機構及不同基金會的代表發表主題演講，連結社創家及潛在夥伴，建立合作關係。香港社企民間高峰會籌備委員會聯席主席容蔡美碧女士及謝思熹博士於開幕禮時表示：「社會創業在香港已發展超過二十年，越來越多有社會目標的商業機構、創效投資者及平台機構參與期中，形成相對成熟的社創生態圈。在日趨蓬勃的社會創業風潮下，我們希望在香港營造一個有利於社創發展的生態系統，故此今年高峰會以『環球智慧，地方創新』作為主題，集結全球洞見和專業知識，培養在地夥伴關係，孕育創新和變革性的解決方案，共同建設一個蓬勃發展和永續的社會，創造下一個更理想的時代。」主禮嘉賓香港特別行政區民政及青年事務局副局長梁宏正先生表示，社企民間高峰會十多年來擔當跨界別合作及交流的平台，通過國際研討會、社區計劃及社創知識等三大項目，凝聚跨界別力量，促進社企發展。特區政府將繼續多管齊下支持社企持續發展，提供社企支助計劃，促進跨界別協作，鼓勵社會各界及市民大眾支持社企，希望為社企界注入新力軍，積極協助青年人參與社會創新，齊心合力，創造更多社會效益。開幕典禮後隨即舉行「拉闊對話」環節，由香港特別行政區勞工及福利局副局長何啟明先生作主題演講嘉賓，以「解構創新動力 共建明日社區」為主題，分享社企可如何「尋找痛點」，以使用者需求作為導向，由社企利用新技術及方法提供社會所需的產品和服務，更有效地達至高社會效益。同場亦有多位來自不界別的社創先驅，一同探討如何以創新方法建構社區，解決社會問題。分享嘉賓包括：立法會議員郭玲麗女士、香港華懋集團ESG 高級副總監鄺天生先生丶香港愛同行(Wedo Global)項目主任Maryam Rani 韋瑪莉女士丶教育科技公司Re:learn創辦人蘇建峯先生及東華三院甲寅年總理中學校長邱春燕女士。下午舉行的「社區故事」由香港商策顧問有限公司行政總裁及董事葉少康先生分享他由殘奧馬術運動員到創辦「香港復康力量」和「騁志發展基金」，矢志為殘疾人士建立無障礙生活，他一路走來如何克服身體上的障礙。而「主題演講」環節由施瓦布社會企業家基金會主任；世界經濟論壇基金會負責人Dr Francois Bonnici 及新加坡曹寶記 (TPC) 主席；善經濟聯盟主席曹慰德先生，以「社創新希望：減貧窮、促公平，謀福祉」為題，分享如何透過不同方式展現其社會企業家精神，從環球到區域，建立一個更公平和充滿希望的社會。其後的「專題研討」環節將承接主題，由曹慰德先生丶香港金融管理局外匯基金投資辦公室首席策略官張亮先生及世界經濟論壇全球社會創業聯盟倡議負責人Ms Adedoyin Omidiran，以「營商的力量：推動社會創業發展」展開討論，探討企業在推動社會創業方面所扮演的關鍵角色。「國際研討會」的第二天圍繞兩大主題討論：主題一「協同創新，應對複雜社會議題」，分別就「地方營造 @ 大灣區：協作創新、回應社區需要」、「舒緩長者孤獨感：個人化社區健康解方」丶「智齡創新：匯聚跨界力量 點銀成金」及「人工智能與社會變遷：反思人工智能在行善中的角色」，透過結合國際和本地的經驗，共同應對香港社會議題構思永續和創新的解決方案，把目前面對的社會挑戰轉化為機遇，為社區發展、樂齡社群以至整個社會帶來正面改變；主題二「建構香港社創生態圈」，由不同社企代表以「社企入門101」、「社創人的故事和身心健康」、「社創新光譜」及「社企創效融資新浪潮」為題，以多面向剖析如何促進香港的社會創業發展。而下午的「爐邊對談：社區參與經驗」，將整合社企民間高峰會過往舉辦社區計劃的經驗，發佈歷年項目成效及其「改變理論」，並透過爐邊對談促進業界深入討論，推動社區參與。大會於第三天舉辦「SES 交流共創影響力 2024」，邀請私營機構及不同基金會的代表發表演講，並邀請社企作為個案分享，討論如何把企業慈善融入商業策略，以及其對永續發展的影響。