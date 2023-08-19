社會創新發明2022-2023 -「智慧出『行』」概念空間設計比賽 拔萃男書院及香港專上學院同學奪冠

由世界綠色組織主辦，香港理工大學建築環境及能源工程學系協辦的第十屆《社會創新發明概念空間設計大賽》，以「智慧出『行』」為主題，鼓勵本地大、中學生把綠色元素注入智慧型低碳運輸的設計，吸引多間中學及大專院校參與，最後分別由拔萃男書院及香港專上學院的同學勇奪中學生組及大專生組的冠軍。

賽事分為中學生及毅進／基礎文憑組及大專生組，參加者於今年五月參觀香港理工大學建築環境及能源工程學系的智能建築實驗室、可再生能源實驗室和太陽能模擬實驗室。導賞團邀請了建築環境及能源工程學系的副教授曹孫亮博士為學生講解關於零排放汽車和零耗能建築的實現和整合最新的發展及應用。同學們不但了解智慧建築的理念，運用人工智能建設智慧城市，也學習環保能源及新能源汽車的先進技術。

參賽同學們以政府提出的交椅洲人工島項目為藍本，把節能綠建的理念實踐，融入舒適便利和創新科技的元素，設計一套「智慧出『行』」的配套設施，把交椅洲人工島構建成易達、可持續及以人為本的智慧型綠色城市，達致碳中和目標。最終中學生及毅進／基礎組冠、亞、季軍分別由拔萃男書院蘇柏然、梁思朗及譚浩弘的「向日葵」、聖芳濟各書院蔡嘉渭、黃諾斯及謝汶峰的「保綠能量站」及德望學校勞蔚然、袁鎧翎及陳曉琳的「綠蔭亭」奪得。至於大專生組冠、亞、季軍分別由香港專上學院徐子健、胡樂怡及鄭俊軒的「生態島」、香港中文大學歐智遠及樊永權的「交．流」及香港理工大學朱俊鋒、陳映瑩及林常軒的「智城綠活．易行於洲」奪得。