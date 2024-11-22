社聯與香港防癌會攜手編制 《照護食——家居篇：吞嚥困難患者照顧者全面手冊》

進一步支援吞嚥困難人士及照顧者

渠務署義工隊主席潘穎芝女士、香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉先生、香港防癌會主席朱楊珀瑜女士與《照護食家居篇：吞嚥困難患者照顧者全面手冊》主編王榮珍女士合照

香港 - 2024年11月22日 - 香港社會服務聯會（社聯）與香港防癌會今日攜手發佈《照護食——家居篇：吞嚥困難患者照顧者全面手冊》，旨在香港人口持續高齡化下，適切加強公眾教育與相關人士對照護食的應用。《照護食——家居篇：吞嚥困難患者照顧者全面手冊》經歷一年多時間籌備及拍攝，匯集社工及跨專業醫護人員的意見，涵蓋六個部份，為普羅大眾、患者及其照顧者提供有關吞嚥困難問題的全方位資訊。包括：吞嚥困難及照護食概覽、吞嚥困難成因、改善吞嚥困難患者的餐膳、為吞嚥困難患者／照顧者提供的支援、為吞嚥困難患者設計菜譜和改善吞嚥能力的運動訓練。結合一系列烹飪示範短片，減輕照顧者壓力，也可兼顧準備美味、安全和營養高的餐膳。小冊子將會於香港防癌會、香港社會服務聯會和其合作機構免費派發，為病人和照顧者提供最基本資料，同時通過二維碼讓讀者即時連接至機構「照護食」網站，以獲取更多的具體資料。：「香港防癌會一直致力於推廣在家照顧病人、食物營養和吞嚥困難照顧等相關資訊。我們深知，除了老年人和中風患者外，癌症患者同樣可能面臨吞嚥困難的挑戰。這可能源於肌肉控制問題、治療後口腔結構的改變，或其他原因。吞嚥困難若不及時處理，可能導致營養不良、缺水等問題，進一步影響患者的康復。為了提高社會對吞嚥困難問題的關注和認識，香港防癌會攜手與社會服務聯會，共同推出這本手冊，希望這本手冊能成為照顧者和吞嚥困難人士的引路明燈。」：「社聯自2017年便開始推動『照護食』發展，聯繫各界持份者共同建構『照護食』生態系統。在不同的『照護食』活動中，聽到不少照顧者親身分享積極學習烹調『照護食』，讓吞嚥困難家人重拾飲食樂趣的喜悅，許多時間聽到家人享用食物後說句『好食』，照顧者便已心滿意足。今次很榮幸與香港防癌會合作製作《照護食——家居篇：吞嚥困難患者照顧者全面手冊》，不單提供多元照顧資訊，讓吞嚥困難人士食得『喜』；同時更能減輕照顧者的壓力，提升生活質素。」：「近年投身照顧者公眾教育，得知癌症患者備受吞嚥困難問題困擾。受到社聯《照護食標準指引》啟發，決定聯同香港防癌會以及社聯，為吞嚥困難人士的照顧者提供完善資訊，攜手令吞嚥困難患者及其照顧者活得更好。」發布會亦包括現場照護食烹調示範，名廚黃楚權先生聯同前香港警務處處長李明逵先生、保良局「一點回味」廚房營運經理蘇文輝先生烹調照護食。屆時資深傳媒人陳圖安先生亦與吞嚥困難人士照顧者進行討論，了解他們的生活需要。