福幼基金會「讀唇友善」口罩 獲社聯3獎

福幼基金會「讀唇友善」口罩項目於香港社會服務聯會舉辦的2021年度「卓越實踐在社福」獎勵計劃，獲頒卓越社會服務獎、服務模式獎（創新意念）及年度主題獎：「疫情下的社會服務」，表揚口罩項目以創新意念回應社會狀況。該口罩的防霧透明膠片窗口專為讀唇設計，聾啞人士、手語翻譯員、言語治療師等在戴上後仍能清晰看見嘴唇動作，免除使用一般外科口罩時無法以讀唇溝通的不便。福幼「讀唇友善」口罩每包5個，售價為港幣60元，收益將用作免費提供「讀唇友善」口罩予聾啞人士及相關社福機構使用。

第五波疫情至今尚未平息，服務長者、殘疫及康復人士的眾多社區院舍因缺乏抗疫物資，護理員及院友相繼染疫，情況尤其嚴峻。有見及此，福幼基金會發起「舍福仁人 In Action」，匯集政、商及民間各界力量，為院舍籌集及配對抗疫物資，至今已將口罩、手套、鞋套、保護衣、快速抗原測試、血氧儀等 抗疫物資配送至超過 160 間院舍，協助近 20,000位護理員及院友對抗疫情，福幼將持續關注院舍及聆聽社區基層的需要，並誠邀各界善長繼續支持「舍福仁人 In Action」，捐贈善款及抗疫物資，分享愛心。

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