喝茶是一種享受，而品茶是一種內修。禪茶療癒是一種融合思想與茶道藝術的療癒方式。這過程透過五感的體驗，禪茶能夠洗滌身體的濁氣、排出寒氣，能淨化身心、提升能量、釋放情緒、療癒創傷及改善睡眠。課程內容包括講解禪茶的由來及功效；藥膳分享；深度放鬆即時提升正能量 ，以及感受分享。課程現接受報，每位收費$688，頭10位可享早鳥優惠（$488），每位參加者可享免費藥膳下午茶招待！限45人，參加者需穿著鬆身舒適白色衣物。課程於2025年5月10日（星期六），下午2:30-4:30舉行。
國際健康養生會
地點：香港銅鑼灣軒尼詩道446-450號軒華大廈1樓
查詢：WhatsApp:91316233
日報
禪茶療癒體驗班（120分鐘）
喝茶是一種享受，而品茶是一種內修。禪茶療癒是一種融合思想與茶道藝術的療癒方式。這過程透過五感的體驗，禪茶能夠洗滌身體的濁氣、排出寒氣，能淨化身心、提升能量、釋放情緒、療癒創傷及改善睡眠。課程內容包括講解禪茶的由來及功效；藥膳分享；深度放鬆即時提升正能量 ，以及感受分享。課程現接受報，每位收費$688，頭10位可享早鳥優惠（$488），每位參加者可享免費藥膳下午茶招待！限45人，參加者需穿著鬆身舒適白色衣物。課程於2025年5月10日（星期六），下午2:30-4:30舉行。