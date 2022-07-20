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2022-07-20 12:00:00

秒妙SINSTANT X 健康工房 推聯乘特別優惠

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圖左至右：健康工房行政總裁吳紀嬅女士、新加坡總領事王首毅先生及秒妙創辦人蔡和平先生。

秒妙將新加坡街頭飲食文化帶到香港。

由新加坡電視節目製作人蔡和平創辦的即食食品品牌「秒妙SINSTANT」已登陸香港，並與草本飲品品牌健康工房合作，將新加坡的飲食文化於香港發揚光大。

秒妙已成功將香港最受歡迎的三種食物，點心（添好運）、燒味（甘牌燒鵝）及一系列地道零食（奶茶、蛋撻和菠蘿包）透過新加坡推廣到世界。而下一個目標是通過香港作為跳板，將新加坡美食宣揚到世界。秒妙於新加坡主理並製作預製菜及即烹美食包，因應疫情下社交活動受影響，加上都市人生活忙碌，相信即食及即煮食品會成為飲食新潮流，可讓市民在家輕鬆炮製高質菜餚。

健康工房則巧妙揉合了健康與美味，由722日起，市民可於健康工房全港分店購買秒妙美食，亦可於健康工房、秒妙網站或好滋味網上商店選購（www.hochimay.com）。三款美食包括：

海南咖哩雞 配搭 蜜棗貝杏雪梨茶

海南豬肉及雞肉沙嗲 配搭 羅漢果夏枯草茶

娘惹豆醬燜雞 配搭 馬蹄鮮茅根竹蔗水

秒妙與健康工房現推聯乘特別優惠，於202272284日，可享以下優惠組合：

午餐：海南咖哩雞+海南雞肉沙嗲+豬肉沙嗲+4支健康工房飲品 424

下午茶：海南雞肉沙嗲+豬肉沙嗲+2支健康工房飲品 256

晚餐：麻辣雞煲+雞肉沙嗲+豬肉沙嗲+4支健康工房飲品 445

詳情：www.sinstant.com.hk

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