秒妙SINSTANT X 健康工房 推聯乘特別優惠

由新加坡電視節目製作人蔡和平創辦的即食食品品牌「秒妙SINSTANT」已登陸香港，並與草本飲品品牌健康工房合作，將新加坡的飲食文化於香港發揚光大。

秒妙已成功將香港最受歡迎的三種食物，點心（添好運）、燒味（甘牌燒鵝）及一系列地道零食（奶茶、蛋撻和菠蘿包）透過新加坡推廣到世界。而下一個目標是通過香港作為跳板，將新加坡美食宣揚到世界。秒妙於新加坡主理並製作預製菜及即烹美食包，因應疫情下社交活動受影響，加上都市人生活忙碌，相信即食及即煮食品會成為飲食新潮流，可讓市民在家輕鬆炮製高質菜餚。

健康工房則巧妙揉合了健康與美味，由7月22日起，市民可於健康工房全港分店購買秒妙美食，亦可於健康工房、秒妙網站或好滋味網上商店選購（www.hochimay.com）。三款美食包括：

海南咖哩雞 配搭 蜜棗貝杏雪梨茶

海南豬肉及雞肉沙嗲 配搭 羅漢果夏枯草茶

娘惹豆醬燜雞 配搭 馬蹄鮮茅根竹蔗水

秒妙與健康工房現推聯乘特別優惠，於2022年7月22至8月4日，可享以下優惠組合：

午餐：海南咖哩雞+海南雞肉沙嗲+豬肉沙嗲+4支健康工房飲品 售424元

下午茶：海南雞肉沙嗲+豬肉沙嗲+2支健康工房飲品 售256元

晚餐：麻辣雞煲+雞肉沙嗲+豬肉沙嗲+4支健康工房飲品 售445元

詳情：www.sinstant.com.hk