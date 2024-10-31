立訊精密公佈2024年第三季度業績，營收淨利增長穩健，看好全年表現

香港 - 2024年10月31日 - 立訊精密（002475.SZ）上週五（10月25日）發佈2024年第三季度業績，公司前三季度實現營業收入約1771.77億元（人民幣，下同），同比增長13.67%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約90.75億元，同比增長23.06%。據披露，公司核心數據均錄得亮眼業績，穩健的財務表現得益於其在多個關鍵領域的深耕佈局。立訊精密以消費電子為核心支柱，與蘋果公司等常年合作夥伴的緊密協作帶來了顯著收益。此外，在通訊設備和汽車電子領域，公司推出的創新產品和解决方案屢獲市場好評，成為新的增長點。



立訊精密在消費電子領域表現持續向好，充分體現了其技術實力。2024年9月，蘋果發佈iPhone 16系列，根據Counterpoint Research數據顯示，iPhone 16 Pro及Pro Max銷量較去年同款機型增長44%。蘋果新款iPhone在中國市場開局强勁，上市三周銷量與2023款相比增長了20%。數日前，蘋果首席運營官杰夫·威廉姆斯在董事長王來春的陪同下參觀位於江蘇昆山的工廠，並對其生產線的成熟度和高度自動化程度給予認可。重要合作夥伴的認可不僅展現了立訊精密在全球消費電子市場中的重要地位，還突出體現其對待質量與技術創新精益求精的精神。



此外，蘋果亦於近日宣佈，其Apple Intelligence功能於10月28日與iOS 18.1發佈同步上線。該功能將融合Siri和ChatGPT，提升用戶的智能體驗。Apple Intelligence的推出預計將帶動蘋果產品銷量，立訊精密有望從中受益，進一步推動其在消費電子市場的發展。



通訊業務方面，立訊精密積極專注於電連接、光連接、散熱和電源管理等核心產品，力求滿足市場對高性能解决方案的需求，並在數據中心高速互聯領域取得顯著進展。於2024年的OCP全球峰會上，立訊精密展示了其在AI數據中心創新領域的積極探索與貢獻。旗下子公司立訊技術推出的224G高速互連系統、冷板液冷系統以及大功率直流電源系統，均采用先進的設計和製造工藝，確保在高速數據傳輸過程中的穩定性和可靠性，助力AI應用的快速發展。



整體來看，立訊精密通過不斷加深企業多元化發展，鞏固其綜合科技型製造企業的地位，並積極應對市場潜在挑戰。近一年來，公司策略性部署多項重要收購，進一步提升了在製造和汽車領域的市場地位。



汽車業務方面，立訊精密與全球主要汽車製造商建立了涵蓋汽車線束、連接器、智能座艙和智能駕駛等領域的戰略合作關係，通過持續創新和提升生產能力，不斷增强於汽車市場的競爭力。為加速汽車業務的全球化進程，立訊精密宣佈擬收購德國汽車線束巨頭Leoni AG的50.1%股權及其全資子公司Leoni Kabel GmbH的100%股權。董事長王來春此前表示，公司將充分利用Leoni的資源並結合自身優勢，從而可以擴大全球業務版圖，還能推動創新，為客戶提供更大的價值。此項戰略舉措將進一步鞏固立訊精密在全球汽車線束市場的地位，開拓更多市場機會。



在消費電子領域上，立訊精密擬以21億元人民幣收購和碩（Pegatron）昆山工廠多數股權，完成收購後將成為該工廠最大股東，預計成為全球第二大iPhone組裝商，這一舉措有助於進一步鞏固其在蘋果供應鏈中的角色。



此外，立訊精密完成了對美國威訊聯合半導體有限公司（Qorvo）在中國的封裝和測試工廠的收購，此舉有望增強其在消費電子射頻前端模組領域的封裝測試能力，進一步提升行業競爭優勢。所收購工廠專注於無線通信模塊的核心組件，涉及手機蜂窩市場。通過這些戰略性收購，立訊精密不斷優化並深化業務佈局，為未來增長夯實基礎。



立訊精密預計2024年全年淨利潤將達131.43億元至136.91億元，同比增長20.00%至25.00%；扣除非經常性損益後的淨利潤預計為114.86億元至127.13億元，同比增長12.76%至24.82%。連續兩年躋身《財富》世界500强，立訊精密將繼續依托內生增長與外延拓展的雙輪驅動策略，推動業務穩步增長。展望未來，隨著蘋果新品發佈以及通訊和汽車行業的持續增長，立訊精密的未來業務表現值得期待。



