立訊精密：推動綠色供應鏈的承諾

香港 - 2024年11月29日 - 2024年10月31日，公眾與環境研究中心（IPE）在北京發布了《2024年度綠色供應鏈CITI指數和供應鏈氣候行動CATI指數報告》。此次評估涵蓋了23個行業的780家中外企業。立訊精密的供應鏈氣候行動CATI指數在行業中排名第四，綠色供應鏈CITI指數在行業中排名第十一，其整體表現多年來在大中華地區名列前茅。



公眾與環境研究中心（IPE）致力於推動環境信息披露和公眾參與，基於多年來對綠色供應鏈的研究與實踐，於2014年推出了CITI指數，並於2021年推出了CATI指數，旨在鼓勵中外企業共同構建環保、氣候友好和生態可持續的全球供應鏈。2024年，IPE對CITI指數和CATI指數進行了全面升級。升級後的CITI指數側重於供應鏈合作，從管理機制、合規整改、資源消耗與污染物排放、能源使用與應對氣候變化和利益相關方綠色選擇五個維度對企業的綠色供應鏈管理進行量化評估；CATI指數則側重於提升產品碳足跡披露和價值鏈減排相關指標，從治理機制、測量披露、碳目標設定、碳目標完成和減排行動五個維度對企業的氣候治理行動進行動態評估。



在綠色供應鏈與氣候行動論壇上，立訊精密可持續發展推進中心總監林道峰分享了立訊精密在綠色供應鏈管理方面的良好實踐，幫助各行業企業落實供應鏈環境與氣候承諾。立訊精密建立了綠色供應鏈管理系統，構建了ESG碳排放管理模塊，並啟用綠色供應鏈合規管理（GSCM）系統碳減排模塊，高效收集和核算供應鏈碳排放數據及節能減排措施。通過該平台，引導供應商設定減排目標，開展減排行動，逐步達成立訊精密自身的範疇3碳排放管理目標。



立訊精密與IPE密切合作，利用IPE蔚藍生態鏈平台動態監控供應鏈的環境績效信息，並派專人指導供應商限期整改環境違規記錄。此外，立訊精密利用IPE開發的污染物排放和轉移登記（PRTR）和碳數據模塊，組織供應商加強環境信息管理和披露，系統化地減少整個價值鏈的環境影響。立訊精密始終堅持可持續發展原則，充分利用IPE平台和工具，不斷推動供應鏈環境信息披露和管理提升，與上下游合作伙伴共同構建完整、連接的綠色供應鏈，將整個價值鏈的環境影響降到最低，共同保護我們的家園。



立訊精密強調，公司始終遵循國際和國內的相關法律法規，致力於保護和尊重所有員工的基本權益，並確保在所有運營地區均沒有發生任何形式的強迫勞動，包括新疆等地區。立訊精密表示，將繼續與相關各方合作，進一步提高透明度和問責機制，並積極接受各界監督，以確保公司的運營符合最高的道德和人權標準。



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