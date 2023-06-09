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市場資訊
2023-06-09 07:30:00
日報

端午節太放「糭」 小心便秘找上門

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端午節將至，當然要食糭應節，但吃得多容易出現腹脹便秘等腸胃問題。腸道內的毒素如長期積聚，有機會引致更嚴重的腸道疾病！如大便乾硬或結成粒狀，應少食辛辣厚味食物、多喝水，或服用位元堂「麻仁通便丸」通便泄熱麻仁通便丸依照《中國藥典》麻仁丸處方製成，能促進腸道蠕動，有潤腸通便之效。產品含6大天然成分，有助舒緩因腸熱津虧所致的便秘腹脹。除可以通便泄熱，處方更含有能幫助消積下氣的炒枳實和薑厚樸、養陰和裏的炒白芍，適用於大便乾結難下、腹部脹滿或習慣性便秘人士。全線香港位元堂分店、E-shopHKTVmall有售。    
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