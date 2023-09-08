第一屆愉景灣渡海泳及三項鐵人挑戰賽 現接受報名

愉景灣將於2023年9月24日迎來首個渡海泳及三項鐵人比賽。是項挑戰賽由香港渡游團主辦、香港興業有限公司（愉景灣）全力支持，歡迎不同水平的游泳健兒和三項鐵人運動員參與。屆時將有多項賽事，包括渡海泳、水陸兩項鐵人、兩項及三項鐵人賽，不同年齡組別的參加者可按自己的水平，選擇以個人、團隊接力或公司團隊接力賽形式參加。2023年九州世界游泳大師賽其中一位奬牌得主 – Mika Yamaguchi亦會參與今次賽事。

各項比賽項目：

3項個人渡海泳比賽 400米、1.7公里和3.8公里 400米家庭游泳接力賽 400米 水陸兩項鐵人賽 800米游泳+5.7公里跑步 - 單人/團隊接力 兩項鐵人賽 10公里單車+5.5公里跑步 - 單人/團隊接力 三項鐵人賽 10公里單車+5.5公里跑步+400米游泳 - 單人/團隊接力/公司團隊接力

賽事起點包括愉景灣的大白灣沙灘、愉景廣場、三白灣沙灘，以及迪士尼碼頭，而所有賽事終點均為大白灣沙灘。賽事沿途可以欣賞愉景灣海岸線和美麗景色。香港興業有限公司希望藉此活動推廣健康生活及讓公眾有機會前往愉景灣感受其獨特的社區氛圍。

參加者可於2023年9月17日或之前於www.eventshorizons.com/2023-fdbc上報名。比賽組别首三名將獲得獎牌和獎項。而3.8公里渡海泳最快完成時間的男女子運動員將有機會得到獲得香港愉景灣酒店山景客房住宿一晚連早餐(2位用)。同時參賽3.8公里，水陸兩項及三項鐵人共三個賽事最快完成時間的男女子運動員將獲得「三冠王」獎。

香港愉景灣酒店為活動特設「Race．Stay．Food」住宿計劃，包括參賽名額乙個、一晚住宿及早餐，供參賽健兒及其家屬於入住後翌日參與賽事並輕鬆欣賞賽事。

詳情：www.eventshorizons.com/2023-fdbc

「Race．Stay．Food」住宿計劃：https://bit.ly/3E7csY6