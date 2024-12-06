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市場資訊
2024-12-06 10:15:00
日報

第七屆兒童書展今日開鑼 培養小朋友國際視野

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第七屆「兒童書展 超級親子用品展」由今日至128日假亞洲國際博覽館盛大舉行，預計吸引逾30萬本地及大灣區公眾入場。今屆以「兒童中外文化藝術交流世界」為主題，於展期內灣區教育聯盟亦會舉行第二屆「香港學校巡禮」，將有超過200間本地中、小學及幼稚園參與，其中50間為保良局小學及幼稚園。今屆特設一帶一路研究所，藉展覽以教育角度，讓小朋友了解國家偉大及重要的政策，培養國際視野。「中華文化體驗館」以中國地理文化故事為主題，培養小朋友對中國歷史的興趣，助其建立文化自信。亦會舉辦「自主學習新時代 傑出學生頒獎典禮」，以培養學童自主學習的動力。
第七屆「兒童書展 超級親子用品展」

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