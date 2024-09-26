第三屆全球數字貿易博覽會在杭州啟幕

杭州，中國 - 2024年9月26日 - 9月25日，第三屆全球數字貿易博覽會（以下簡稱"數貿會"）在浙江杭州拉開帷幕，為促進數字貿易增長提供重大機遇，為數字經濟的高質量發展注入強勁動力。



圍繞"數字貿易 商通全球"永久主題，本屆數貿會為期五天，共建全球數字貿易生態、共商全球數字貿易合作、共促全球數字貿易發展和共用全球數字貿易成果。哈薩克斯坦、泰國擔任主賓國。32個國家和地區的龍頭企業參展，國際企業參展數量和麵積占比均超20%。100多個國家的6000多名國際客商參展參會。



本屆數貿會設置了1個綜合展區和絲路電商、數據與金融、人工智慧8個特色數字產業展區。在綜合展區，風靡全球的《黑神話：悟空》將聯動全球知名硬體廠家再次演繹傳奇故事。在人工智慧展區，50個以上智能機器人將同台競技。首發首秀的400餘項新產品、新技術中約1/4來自海外，比例遠超上屆。



此外，將舉辦絲路電商日、數貿非洲日等國際性產業對接活動，與全球共用數字貿易發展機遇，共話數字貿易發展未來。將採用數字人、裸眼3D等技術增強現場互動，首次舉辦數字人智辯大賽、AI電子音樂作曲大賽，生動詮釋數字貿易前沿技術應用場景。



本屆數貿會還將發佈《全球數字貿易發展報告》、《中國數字貿易發展報告》、《中國數字商務發展報告》、《"絲路電商"合作發展報告》等一系列制度性成果，集中呈現我國數字商務發展成效和未來展望。



本屆數貿會由浙江省人民政府、商務部共同主辦，是目前我國唯一以數字貿易為主題的國家級、國際性、專業型展會。是綜合展示全球數字貿易新技術、新產品、新生態的重要窗口，是共商共議國際數字貿易新標準、新議題、新趨勢的交流平臺，是共建共用新時代經貿合作新市場、新機遇、新發展的開放平臺。

