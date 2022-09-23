第三屆「香港潮州節」 會展舉行 介紹潮人潮事 品味．潮汕雲旅遊

為慶祝香港特別行政區成立25周年，由香港潮屬社團總會主辦，特區政府民政及青年事務局、廣東海外聯誼會、廣東省工商業聯合會及國際潮團總會為支持機構，汕頭海外聯誼會、潮州海外聯誼會、揭陽海外聯誼會、汕尾海外聯誼會合辦，潮總四十四個屬會協辦的第三屆「香港潮州節」，現正於香港會展中心舊翼展覽廳3FG舉行。

今屆活動由即日至9月26日舉行，以「品味．潮汕」雲旅遊為主題，場館內138個攤位及不同文化展區，活動期間每日都有不同舞台表演，與市民分享美食、工藝、潮繡、陶瓷、泥塑、金漆木雕等特色產品。除了匯聚眾多「潮」品牌外，場內更設包括汕頭小公園、潮州廣濟橋、揭陽古城進賢樓、汕尾玄武山等「雲旅遊特色景點」，讓大家留下雲足跡。

活動更有多項節目，包括觀賞「南國之花」、歷史悠久的潮劇、精彩舞蹈及音樂表演，而「潮人新一代薪火相傳」則邀請來楊政龍、林顥伊、陳誠傑、莊聖楷及朱晉賢等多位嘉賓分享傳承父輩創業心得、彰顯潮人奮鬥精神，還有包括警務處處長蕭澤頤，以及潮總主席陳振彬、監事會主席林建岳、名譽會長陳智思、常務副主席高永文、前香港生產力促進局主席林宣武等會作客「潮人會客室」，以及潮菜大師許美德會即場教煮潮州菜等。活動為市民提供欣賞潮汕文化和享受潮汕美食的好機會。第三屆「香港潮州節」秉持營造社會和諧穩定、繁榮香港經濟、團結全港市民的宗旨，憑豐富多彩的活動內容，為市民提供一場文化及味覺盛宴。