第三屆「ReMIX」創意商業夥伴計劃新產品發佈典禮

十大優質品牌 X本地設計師 打造創意聯乘產品香港 - 2024年9月27日 - 由香港工業設計師協會（IDSHK）主辦，文創產業發展處作為主要贊助機構的第三屆「ReMIX · Yesterday's Future， Invent Tomorrow!」（「ReMIX」）創意商業夥伴計劃新產品發佈典禮假跑馬地香港足球會圓滿舉行。為隆重其事，大會邀請了文創產業發展處署理文創產業專員曹黎淑霞女士擔任發佈典禮的主禮嘉賓，並由香港工業設計師協會主席張耀輝先生陪同主禮。今屆「ReMIX」創意商業夥伴計劃成功撮合了十個優質品牌與十組本地設計師團隊，組成十個組合，一共創作了51件聯乘產品。
今屆「ReMIX」創意商業夥伴計劃參與的優質品牌包括來自香港的梁蘇記、雅芳婷、羅氏針織、快圖美、巴力士、Momax和INFINITE，並首次加入零食品牌冠華食品、零售品牌LOG-ON，以及首個來自粵港澳大灣區（大灣區）其他城市的參與品牌伊仕利家居，成功為一眾設計師創造更多合作機會，打造涵蓋不同類別的全新創意聯乘產品，由智能傢具、組合傢具、燈飾、寵物家品、優閒用品、零食、雨遮及個人配飾，應有盡有，為本地設計界和大灣區商界締造合作共贏的優勢。
「ReMIX」創意商業夥伴計劃旨在聯繫和促進本地專業設計師與優質品牌之間的業務合作，並透過跨行業協同效應和品牌影響力策略來提升本地文創產業形象，以及推動市場對創意服務、產品和工業設計的認可和有關行業的可持續發展。「ReMIX」創意商業夥伴計劃自2021年起推出，已成功舉辦至第三屆，至今成功推出約百件創意聯乘產品，累計參與品牌和設計師團隊的數目三年來不斷增加，並透過有關計劃獲得更多產品推廣及海外交流的機會。
署理文創產業專員曹黎淑霞女士感謝香港工業設計師協會再度主辦「ReMIX」創意商業夥伴計劃，並恭賀今屆的十個組合成功推出全新的聯乘產品。
主辦機構代表香港工業設計師協會主席張耀輝先生於發佈典禮上表示：「很高興能透過『ReMIX』創意商業夥伴計劃，推廣香港工業設計師的貢獻及展示香港創新產品的魅力，藉此擴大本地設計及本地品牌發展容量，增強其發展動能，為本地產業開拓更寬廣的可能性．並加強香港經濟的創新發展。今屆『ReMIX』的合作品牌及設計師團隊數量創歷年新高，更首次邀得香港以外的大灣區品牌加入『ReMIX』，體現了大灣區合作精神。」
關於香港工業設計師協會
香港工業設計師協會（IDSHK）於2002年成立，致力推動香港工業設計專業水平及地位。IDSHK推動及爭取工業設計師之福利權益，並增強他們的競爭能力。為香港工業設計提供業內相關知識和促進與本地、內地及國際間專業團體的交流。同時，IDSHK一直與工業機構和教育機構建立合作和戰略聯盟夥伴關係，在相關教育方面作出貢獻。社會和科技不斷改進，協會也藉着創新的理念，為會員提供與時並進的相關知識和聯繫。匯聚各方的力量和合作，一起創造未來的設計前景。
關於文創產業發展處
文創產業發展處於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。
免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。