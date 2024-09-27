第三屆「ReMIX」創意商業夥伴計劃新產品發佈典禮

十大優質品牌 X本地設計師 打造創意聯乘產品

文創產業發展處署理文創產業專員曹黎淑霞女士（前排左五）、香港工業設計師協會主席張耀輝先生（前排中）、第三屆「ReMIX」創意商業夥伴計劃的專業顧問團成員、與十大優質品牌的代表和本地設計師代表於新產品發佈會上合照。

香港 - 2024年9月27日 - 由香港工業設計師協會（IDSHK）主辦，文創產業發展處作為主要贊助機構的假跑馬地香港足球會圓滿舉行。為隆重其事，大會邀請了文創產業發展處署理文創產業專員曹黎淑霞女士擔任發佈典禮的主禮嘉賓，並由香港工業設計師協會主席張耀輝先生陪同主禮。今屆「ReMIX」創意商業夥伴計劃成功撮合了十個優質品牌與十組本地設計師團隊，組成十個組合，一共創作了51件聯乘產品。今屆「ReMIX」創意商業夥伴計劃參與的優質品牌包括來自香港的梁蘇記、雅芳婷、羅氏針織、快圖美、巴力士、Momax和INFINITE，並首次加入零食品牌冠華食品、零售品牌LOG-ON，以及首個來自粵港澳大灣區（大灣區）其他城市的參與品牌伊仕利家居，成功為一眾設計師創造更多合作機會，打造涵蓋不同類別的全新創意聯乘產品，由智能傢具、組合傢具、燈飾、寵物家品、優閒用品、零食、雨遮及個人配飾，應有盡有，為本地設計界和大灣區商界締造合作共贏的優勢。「ReMIX」創意商業夥伴計劃旨在聯繫和促進本地專業設計師與優質品牌之間的業務合作，並透過跨行業協同效應和品牌影響力策略來提升本地文創產業形象，以及推動市場對創意服務、產品和工業設計的認可和有關行業的可持續發展。「ReMIX」創意商業夥伴計劃自2021年起推出，已成功舉辦至第三屆，至今成功推出約百件創意聯乘產品，累計參與品牌和設計師團隊的數目三年來不斷增加，並透過有關計劃獲得更多產品推廣及海外交流的機會。署理文創產業專員曹黎淑霞女士感謝香港工業設計師協會再度主辦「ReMIX」創意商業夥伴計劃，並恭賀今屆的十個組合成功推出全新的聯乘產品。主辦機構代表香港工業設計師協會主席張耀輝先生於發佈典禮上表示：「很高興能透過『ReMIX』創意商業夥伴計劃，推廣香港工業設計師的貢獻及展示香港創新產品的魅力，藉此擴大本地設計及本地品牌發展容量，增強其發展動能，為本地產業開拓更寬廣的可能性．並加強香港經濟的創新發展。今屆『ReMIX』的合作品牌及設計師團隊數量創歷年新高，更首次邀得香港以外的大灣區品牌加入『ReMIX』，體現了大灣區合作精神。」