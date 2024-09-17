第二十屆「自在人生自學計劃」畢業典禮

第二十屆「自在人生自學計劃」畢業禮已於9月11日舉行，主禮嘉賓包括：民政及青年事務局局長 麥美娟女士SBS, JP、婦女事務委員會主席 陳清霞博士GBS, JP、香港都會大學校長 林群聲教授 SBS, JP、香港都會大學李嘉誠專業進修學院院長 曾德源博士以及新城廣播有限公司董事總經理 宋文禧先生。本學年度共有483位學員獲頒發第一至六級證書，並設卓越獎項頒發予表現優異的學員、導師及協辦機構。「自學計劃」由婦女事務委員會倡議發起、香港都會大學李嘉誠專業進修學院及新城電台合辦，是針對婦女需要而設的學習計劃，課程不設入學要求。

「自學計劃」詳情