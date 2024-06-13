第二屆大灣區ESG可持續發展博覽會 全城關注 認識#ESG 攜手迎未來

「碳中和」及「可持續發展」是全球共同目標，實行ESG理念對於每一個國家，每一個機構，每一個企業，都是義不容辭的責任。一場關注環境保護、管治、社會責任的展覽會——「第二屆大灣區ESG可持續發展博覽會」，將於6月21日至23日在香港亞洲國際博覽館舉行，身體力行讓大眾關注可持續發展，共同打造低碳綠色生活。 ESG的理念精粹比以往一直存在的「綠色」環保概念更為廣泛，意義深遠。香港不同機構及企業積極推動社會各界實行碳中和，達至淨零碳排放的美好願景。展會將重點介紹一直為推動可持續發展不遺餘力的團體與企業。

部分展品精彩亮點：

ESG監管報告軟件 IOT智能滅鼠監控服務 人工智能動態影像分析 可持續發展智慧城市 科技創造清潔能源城市 綠色教育農莊 聰能櫃

怡和機器一直關注可持續發展，利用企業力量在樓宇、能源及運輸行業、環境基建設施上全面減少業務的碳足跡，為迎接美好未來而努力。展覽更以不同互動形式，一方面實踐其社會責任，一方面促進行業可持續發展。 要達至減廢、環保，物業管理行業在其中擔當重要角色。香港物業創新科技及環保協會會員單位將重點展示如何運用物聯網及科技於物業管理，共同改善環境。 教育好下一代傳承低碳生活對人類未來發展至關重要。本地不同團體，如離島婦聯於離島區開設以STREAM活動教學的綠色低碳環保生態教育農莊，旨在教育下一代如何真正實踐低碳綠色生活。

「ESG實踐企業大獎」頒獎禮 鼓勵企業促進ESG發展 展覽更設「ESG實踐企業大獎」頒獎禮，表揚為可持續發展作出貢獻的企業，同時鼓勵更多企業共同促進ESG發展。除了展覽、論壇活動、頒獎禮外，展覽會亦設立初創園區，展示年輕人的創新思維，為初創企業提供難得的展示平台與機會。 展覽同期重點活動，6月21日及22日將舉行「2024大灣區環保低碳綠色發展論壇」，屆時環境保護署、前海深港現代服務業合作區管理局、香港機場管理局、香港生產力促進局、香港工業總會、離島婦聯、香港鐵路有限公司、港九小輪有限公司、盈電環保科技有限公司等將從灣區合作、低碳機場、企業淨零碳排放、達至ESG目標、科技創新、綠色物流、智慧城市等方面，分享前瞻性指引及經驗，共同探討社界各界如何進一步為ESG付出努力。