第二屆麥芽深港種牙節 讓利於民 種牙第二顆半價

爲提高深港兩地的全民口腔健康水平，第二屆麥芽深港種牙節現正舉行，將通過一系列精彩紛呈的回饋活動和福利，讓利於民，爲深港市民提供實實在在的口腔健康福利。
第二屆麥芽深港種牙節啓幕儀式於 3月1日在深圳羅湖隆重舉行，於儀式上麥芽牙科聯合登士柏西諾德、奧齒泰、百康特等國際知名種植廠商，共同簽署了《第二屆麥芽深港種牙節聯合讓利合作備忘錄》，通過發揮各自優勢聯合讓利，降低患者就醫成本，切實減輕廣大缺牙患者的治療經濟負擔。
多重福利 港人官網預約種牙
麥芽牙科推出「種牙第二顆半價」，「特價種好牙」等福利，市民可享受百康特BV全瓷種植牙1960元、韓國奧齒泰種植牙2960元等特價套餐，以及「種牙第二顆半價」不限種植體系統品牌，每兩顆有一顆半價，真正惠及深港兩地廣大的缺牙市民。此外，還設置「麥芽深港種牙節」種牙禮，預約可免費獲得1份，可免費包郵到家或預約到院領取，含中國人民銀行生肖紀念幣+500蚊種牙禮金+《深港口腔種植生態報告》1份+《麥芽深港種牙節福利報》1份。還有種植儲值禮：儲1萬送1千；儲3萬送5千，儲5萬送1.5萬。更有口腔科普講解、趣味打卡，以及持第二屆麥芽深港種牙節門票即可參與精彩非遺遊戲互動等。
香港市民可通過麥芽牙科官網及熱線，以及麥芽口腔工作人員預約參與活動。預約後即可免費獲種牙禮1份，並可免費包郵到家（中國人民銀行生肖紀念幣需要到院領取）。
目前，麥芽牙科擁有1500+名牙科從業人員，300+名「技術派」牙醫團隊，近100名中級職稱以上博碩醫師，團隊平均口腔診療經驗15年以上。以嚴謹扎實的口腔理論、專業高效的醫療技術和豐富的臨床經驗，為廣大市民提供品質口腔診療服務。
（價格以人民幣計算）