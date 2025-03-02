第二屆麥芽深港種牙節 讓利於民 種牙第二顆半價

爲提高深港兩地的全民口腔健康水平，第二屆麥芽深港種牙節現正舉行，將通過一系列精彩紛呈的回饋活動和福利，讓利於民，爲深港市民提供實實在在的口腔健康福利。

第二屆麥芽深港種牙節啓幕儀式於 3月1日在深圳羅湖隆重舉行，於儀式上麥芽牙科聯合登士柏西諾德、奧齒泰、百康特等國際知名種植廠商，共同簽署了《第二屆麥芽深港種牙節聯合讓利合作備忘錄》，通過發揮各自優勢聯合讓利，降低患者就醫成本，切實減輕廣大缺牙患者的治療經濟負擔。